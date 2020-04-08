Строительство экологически чистого дома — с чего начать и какие материалы применять

Экологически чистое строительство — всемирно распространённый тренд. Каждый хочет получить безопасный дом для себя и детей. Поэтому, важно знать, из каких материалов можно возвести экодом сегодня, что лучше всего использовать для внешней и внутренней отделки, чем обставить и декорировать.

Первое, с чего нужно начать строительство экологически чистого дома — выбор места. Посреди мегаполиса все усилия сделать дом безопасным для человека и природы будут выглядеть, мягко говоря, неубедительно. Лучший вариант — земельный участок рядом с водоёмом или лесным массивом, в месте, где человек пока не успел окончательно изменить рельеф. Согласны, что жить где-то на отшибе, вдали от супермаркета, поликлиники и других благ цивилизации не слишком хочется даже поклонникам эко-стиля.

Хорошим вариантом может стать коттеджный посёлок в удобном с точки зрения транспортной развязки месте и в то же время в отдалении от высоковольтной ЛЭП, оживлённой магистрали, заводов, фабрик и других промышленных объектов, загрязняющих атмосферу. Не лишним будет убедиться в экологической чистоте местной речки, пляжа, почвы. Подойдите к вопросу выбора места для дома серьёзно!

Наиболее экологически чистым считается свайный фундамент, который меньше всего влияет на окружающий ландшафт. Однако, сваи подходят, далеко, не для каждого дома и типа почвы. Можно использовать свайно-ростверковый фундамент, который строят из бетона с арматурой, песком, рубероидом и экструдированным пенополистиролом. Но, он тоже не для всех типов грунта. Подойдёт монолитная плита, которая применяется на любых почвах и под любой тип дома.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КОНОПЛИ ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Что касается материала для стен, то самыми экологически чистыми будут соломенные дома и глиночурки. Но такие здания, конечно же, экзотика. Поэтому, чаще применяются такие варианты, как керамический кирпич и пенобетоны, в том числе, газобетон, полистиролбетон (экобетон), которые специалисты называют самыми безопасными для обитателей.

Мы начали с экологически чистых блоков, материалов для каменного дома. Но, о древесине, конечно, не забыли! Дома из сосны, лиственницы и ели ценятся владельцами именно за природное происхождение материала для стен и красоту. Лучше всего, остановить свой выбор на оцилиндрованном бревне. Что касается перекрытий, то используется древесина и монолитные плиты.

Для внешней отделки дома советуем выбирать такие экологические материалы, как:

— блок-хаус;

— вагонку и евровагонку;

— клинкер, клинкерную плитку;

— керамический облицовочный кирпич.

Для утепления экодома идеально подойдёт керамзит, но он сыпучий и на фасаде используется редко, намного чаще для засыпки чердачного помещения. Для фасада используйте базальтовый утеплитель, минеральную вату.

Кровля экологически чистого дом — вовсе не обязательно камыш. Медные крыши — самые долговечные, но и самые дорогие. Как и сланцевые. Поэтому чаще применяются такие покрытия, как керамическая и песчано-бетонная черепица.

КРЫША ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Пол в экологически чистом доме специалисты советуют делать из пробки, половой доски, паркета, керамической плитки.

Важно! Натуральный камень — мрамор и гранит — могут содержать радон, продукт распада радия. Всё зависит от месторождения, нужно проверять материалы на показатель радиоактивности.

Экоматериалаы для внутренней, декоративной отделки дома:

— если обои — то тростниковые, джутовые, ротанговые, бамбуковые, простые бумажные;

— краска — водоэмульсионная;

— штукатурка на основе глины и минералов;

— керамическая плитка в качестве идеального варианта для отделки ванной комнаты, санузла и кухонного фартука;

— натуральные морилки, льняное масло для обработки деревянных поверхностей.

Мебель в экодоме — натуральная древесина. Можно выбрать благородный классический стиль. Можно простой деревенский. Подойдут плетёные варианты, а мягкая мебель должна быть с безопасным наполнителем и обивкой.

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Как видим, выбор экологически чистых материалов очень велик, есть возможность построить совершенно безопасный для жителей дом. Однако, чтобы экодом был действительно дружелюбным по отношению к природе, не забудьте о солнечных панелях, собственной скважине и системе переработки, утилизации отходов человеческой деятельности.