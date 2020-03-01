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Строительство домов из конопли экологично, экономически выгодно и полезно для здоровья

01.03.2020
Строительство домов из конопли экологично, экономически выгодно и полезно для здоровья

Конопля в строительстве может использоваться как в качестве строительного материала, так и теплоизоляционного. Конопля – растение универсальное. Её можно есть, в неё можно одеваться, из неё можно построить дом.

Внутреннее древесное ядро из стебля конопли – КОСТРА – формирует нетоксичный, углеродно-отрицательный и энергоэффективный материал.

Есть интересные данные, что при толщине стен 400 мм с использованием утеплителя из костры, для обогрева помещения площадью 100 м2 необходимо в зимнее время года всего 3 кВт/ч электроэнергии.

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Наиболее широко костра применяется для строительства частных домов и коттеджей с деревянным каркасом. Также она используется в качестве утепления и звукоизоляции: полов, стен, крыш.

Строительство домов из конопли экологично, экономически выгодно и полезно для здоровья

Основные преимущества использования костры в строительстве домов:

  • Повышенная устойчивость. Показатель устойчивости к внешним воздействиям таких домов в разы превышает соответствующий показатель традиционных построек. Каркас (например деревянный), утопленный в конопляном утеплителе каменеет с годами из-за отсутствия повышенной влажности, он никогда не сгниёт.
  • Низкая себестоимость. Было просчитано, что построить дом из конопли значительно дешевле, чем, например, из кирпича или бетона;
  • Биологическая активность материала. Уникальные свойства растения оказывают оздоровительное воздействие на организм человека и угнетающее – на представителей всех классов грибков и насекомых.
  • Повышенная теплоустойчивость — ещё одно свойство конопли, позволяющее поддерживать на более высоком уровне относительное постоянство температуры при периодически изменяющихся теплопоступлениях, таким образом, Вы экономите деньги на отоплении и охлаждении дома круглый год.

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Стены в таких домах паропроницаемые, поэтому нет необходимости в установке систем вентиляции. Гигроскопичность костры помогает поглощать, а затем выпускать лишнюю влагу. Таким образом, строительство домов из конопли экологично, экономически выгодно и полезно для здоровья.

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