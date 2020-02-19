Строительство дома из оцилиндрованного бревна, достоинства и недостатки

Дома из оцилиндрованного бревна изначально начали строить в Финляндии. На смену «брусовикам», щитовым и рубленым из ошкуренного бревна домам «пришли» дома, все основные детали которых изготавливались в заводских условиях на специализированном оборудовании.

Оцилиндрованное бревно явилось «праматерью» таких стеновых элементов заводского изготовления, как профилированный брус, изготовленный из массива древесины и клееный сухой профилированный брус. Каждый из этих материалов обладает, в сравнении с оцилиндрованным бревном, своими преимуществами, в силу этого доля оцилиндрованного бревна на рынке деревянного домостроения постепенно уменьшилась.

Оцилиндрованное бревно или брус?

Требовательные и состоятельные клиенты предпочитают клееный брус, и в данном случае их выбор полностью оправдан высоким качеством данного материала. Комплекты домов, изготовленные из сухого клееного бруса, полностью готовы для сборки, так как имеют нарезанные в размер чашки, отверстия под нагели, шпильки, а кроме того, все детали чётко отторцованы в размер. Следует, однако, отметить, что не все производители клееного бруса обеспечивают стабильное качество своей продукции.

Что касается профилированного бруса естественной влажности, то здесь картина совершенно иная. От разумного экономичного строительства сезонных домов до полной профанации строительства — вот диапазон, в котором сегодня находится строительство домов из профилированного бруса естественной влажности. К сожалению, с целью экономии некоторые заказчики во главу угла поставили экономию на материалах и рабочей силе любой ценой. И в данном случае профилированный брус даёт возможность сократить расходы, прежде всего, на количестве материала.

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Поясним на примере:

— объём самого тонкого оцилиндрованного бревна диаметром 180 мм для строительства дома 6×6 составляет около 13 м;

— объём самого тонкого профилированного бруса толщиной 90 мм составляет при таком же размере дома 6,5 м.

Разница очевидна — она двукратна, но чем оборачивается такая экономия? Фактически, отказываясь от оцилиндрованного бревна в пользу профилированного бруса, заказчик, часто неосознанно, упускает из виду несколько важных обстоятельств:

— толщина стены из оцилиндрованного бревна в два раза больше, следовательно, в два раза лучше и теплоёмкость и в 1,75 раза выше теплосберегающие свойства стены;

— углы сруба из оцилиндрованного бревна срублены с остатком в чашку, таким образом они являются тёплыми, и в случае необходимости их легко можно подконопатить. В то время как углы срубов из профилированного сырого бруса, чаще всего, рубят «без остатка», запиливая шипы бензопилой, а то и соединяя брус «впритык». Такой угол не только не является «тёплым», но и откровенно продувается, от этого не спасают даже доски, которыми эти углы закрываются.

Недостатки оцилиндровки

Таким образом, при строительстве тёплого дома, который эксплуатируется круглогодично, целесообразно использовать оцилиндрованное бревно, которое, имея некоторые недостатки, обладает и неоспоримыми преимуществами. Среди недостатков, присущих, впрочем, любым материалам, изготовленным из древесины естественной влажности, следует отметить, прежде всего, два: появление трещин и уменьшение размеров бревна во время усадки. И если трещины — скорее эстетический момент, то уменьшение размеров бревна при усадке ведёт к увеличению зазоров в чашках, а там уже недалеко и до теплопотерь в углах сруба. Именно поэтому важно, чтобы первоначальные зазоры в чашках не были сверхнормативны, в противном случае углы придётся дополнительно проконопатить, что впрочем, не является особо трудоёмкой операцией.

Достоинства оцилиндрованного бревна

К достоинствам оцилиндрованного бревна, в сравнении с другими материалами для деревянного домостроения, можно отнести следующее:

— существенно меньшую (почти в три раза), по сравнению с клееным брусом, стоимость;

— полную готовность (в отличие от профилированного бруса естественной влажности) к сборке (наличие «заводских» чашек);

— возможность изготовления брёвен диаметром до 340 мм (на профилированном брусе максимум 260).

Именно последнее обстоятельство позволяет производителям оцилиндрованного бревна констатировать, что интерес заказчиков к бревну больших (от 260 до 320 мм) диаметров растёт от года к году.

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Немаловажно и то, что квалификация сборщиков домов из оцилиндрованного бревна обычно достаточно высока, так как раньше они чаще всего были плотниками-рубщиками на домах из бревна и бруса, где качество и соблюдение технологии стоят во главе угла. Это особенно касается плотников сформировавшихся в 90-е годы.

Возможность сборки срубов на гвоздях не только не рассматривается, об этом в профессиональных кругах стыдно говорить вслух. Заказчик может быть уверен, что окна в его доме будут установлены в обсадах с учётом усадки, стропильная система будет скользящей там, где она должна быть скользящей и т.д. Само собой разумеется, что технологии укладки современных кровель, утепления и отделки освоена и входит в стандартный набор услуг, которые оказывает большинство строительных фирм, производящих оцилиндрованное бревно.

ДОМ ИЗ БРУСА – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

В заключение хочется отметить, что любые строительные конструкции, изготовленные из натуральной древесины, будь то профилированный брус или брус клееный, оцилиндрованное бревно или бревно строганное, являются прекрасным экологически чистым материалом для строительства загородного дома. Важно понимать, что каждый из этих материалов позволяет построить деревянный дом с определёнными потребительскими качествами, долговечностью и ликвидностью.

источник: odoms