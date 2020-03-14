Строительство дома из деревянного лего — блока, быстро и экологично (видео)

Строительство дома из деревянного лего — блока. Лего-блок-это деревянный блок сделанный из клееного сухого бруса, по принципу лего. Лего кирпич это не только кирпичи, но и целый комплект балок, и перекрытий потолка.

Ширина лего блока 10 см высота 14 см, а длинна может быть разной. В блоках сделаны отверстия в которые вставляются шк анты при сборке. Собирать лего блок очень легко, как конструктор в детстве. Стены лего блока можно собирать как одинарные толщиной в 10см так и двойные стены толщиной до 50 см.

ЛЕГО-КИРПИЧ: ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КЕРАМИЧЕСКОГО, ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ (ВИДЕО)

На видео показана толщина в 30 см по сторонам блок, а внутри под утеплитель 10 см засыпан керамзит. В процессе возведения стен можно проложить электро проводку в нутрии стены. Далее в меж стенное пространство засыпаем керамзит мелкой фракции.

Все возводится достаточно быстро и материал экологичный. На видео балка дверного проема его длинна 3,80 см. Здание лего блока возможно возводить на любых типах фундамента, и любых типах грунтов.

Скорость строительства из SuperBlock просто фантастическая. Уже после пары часов практики, бригада из 2 строителей способна монтировать примерно один блок в минуту.

КИРПИЧИ ИЗ ЛУННОЙ ПЫЛИ СПОСОБНЫ ГЕНЕРИРОВАТЬ ТЕПЛО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В одном квадратном метре стены 12 блоков, в двойной стене – 24. За час – 5 «квадратов». Это очень быстро, особенно с учетом того, что никакой отделки больше не требуется.

источник: SuperBlock