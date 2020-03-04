Строительство, более эффективным, сделают мобильные роботы для печати зданий (видео)

3D-принтеры способны печатать очень большие вещи, но объем, в котором им приходится работать, зачастую, ограничен. Существуют манипуляторы, которые печатают везде, куда могут только добраться, а также портальные строительные принтеры, создающие такие структуры, как здания, если эти структуры немного меньше, чем они.

Чтобы избежать подобных ограничений, необходим робот, который печатает в формате 3D и одновременно передвигается. Процесс ускоряется, если использовать несколько машин. Инженеры-робототехники из Наньянского технологического университета в Сингапуре выполнили «печать цельной структуры из бетона двумя мобильными роботами, работающими одновременно».

Большое преимущество такой технологии в том, что можно строить структуры более или менее произвольного размера без необходимости сильно изменять систему, так как роботы, перемещаясь, сами определяют строительный объем.

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Поскольку они представляют собой роботизированные руки на мобильных платформах, высота работы все еще ограничена. Однако нет никаких ограничений касательно длины и ширины.

Потенциально новые машины намного эффективнее уже существующих, так как каждый из нескольких роботов, задействованных в большом проекте, будет выполнять свою часть работы. Помимо повышения общей скорости печати, их использование означает возможность построения более прочных и сложных структур.

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Этот проект находится еще на ранней стадии: на видео представлены 2 робота, которые действительно взаимодействуют во время печати, но не перемещаются. Машинами управляет множество камер и датчиков. Использовать их под открытым небом пока нельзя. По словам инженера Куонг Фама, чтобы полностью воплотить идею в жизнь, потребуется несколько лет.

«Чтобы роботы печатали, передвигаясь, необходимо повысить точность позиционировании основы примерно до одного миллиметра. Это гарантирует, что слои будут правильно ложиться друг над другом», — говорит Фам. Он и его коллеги собираются также увеличить предел досягаемости роботизированных рук, поместив их на ножничные подъемники, и добавить функцию обнаружения препятствий и людей для повышения автономности устройств.