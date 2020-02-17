Строительная древесина покрытая металлом более устойчива к гниению и плесени

Хотя древесина обладает многими необходимыми свойствами в качестве строительного материала, она как правило, должна подвергаться обработке химическими веществами, чтобы избежать гниения. Решая эту проблему, американские ученые работают над более экологичной альтернативой — обработка древесины окисями металла.

Под руководством Asst профессор Марк Лосего использует технологию известную как осаждение атомного слоя. Хотя она обычно используется в производстве электроники, в этом случае технология используется для нанесения ультратонкого защитного покрытия из оксида металла по всей ячеистой структуре древесины.

Процесс включает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, а затем введение газообразного оксида металла. Молекулы газа проникают в древесину — они перемещаются по ней, используя ее взаимосвязанные поры в качестве внутреннего пути. По мере того как эти молекулы делают это, они реагируют с древесиной, образуя на ее внутренней структуре металлооксидное покрытие.

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Хотя это покрытие имеет толщину всего несколько атомов, оно очень эффективно предотвращает поглощение воды древесиной, даже когда она погружена в воду. В результате строительная древесина намного более устойчивы к росту плесени с течением времени. И в качестве дополнительного бонуса, обработанная древесина также менее теплопроводна, чем обычная древесина, что позволяет ей лучше изолировать здания от потери тепла.

В ходе лабораторных испытаний исследователи обрабатывали сосновые брусы 2 x 4 длиной 1 дюйм (25 мм) в три типа оксида металла: оксид титана, оксид алюминия и оксид цинка. Было обнаружено, что оксид титана был наиболее эффективным в предотвращении впитывания воды древесиной — необработанный кусок 2 × 4 поглощал в три раза больше.

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Наряду с универсальностью и возобновляемостью, одним из достоинств древесины как строительного материала является тот факт, что после его выбрасывания он разлагается. Еще предстоит провести дополнительные исследования относительно того, как обработка оксида металла повлияет на утилизацию древесины, хотя Лосэго считает, что это не должно быть проблемой.

источник: newatlas