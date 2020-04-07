Stratolaunch создаст гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A

Stratolaunch обнародовала планы создания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A , который, как она надеется, предложит клиентам способ быстрого тестирования передовых летных технологий.

Talon-A может быть оборудован различными полезными нагрузками и полностью пригоден для повторного использования. Он предназначен для быстрого и повторяемого тестирования технологий гиперзвуковых полетов для любых применений.

Talon-A имеет длину 8,5 м с размахом крыльев 3,4 м и имеет общий вес 2722 кг. Stratolaunch говорит, что самолет будет способен к самостоятельному взлету с обычной взлетно-посадочной полосы, достигая скорости Маха 6 при длительных полетах, а затем самостоятельно приземлится на взлетно-посадочной полосе после завершения миссии.

В качестве альтернативы Talon-A может быть поднят в воздух на борту самолета-носителя Stratolaunch, который выпустит его на крейсерской высоте 10 000 м. Разработанный для запуска ракет и спутников на околоземную орбиту, массивный самолет-носитель завершил свой первый полет в прошлом году и, согласно заявлению компании, сможет одновременно поднять три гиперзвуковых испытательных корабля Talon-A в воздух.

Находясь в воздухе, Talon-A может собирать данные об аэродинамических характеристиках, а компоновка приборов и датчиков может быть настроена в зависимости от потребностей клиента. Он также предназначен для перевозки патентованных и секретных грузов, которые затем можно безопасно восстановить для анализа после полета.

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«Наши гиперзвуковые испытательные стенды послужат катализатором для возрождения гиперзвуковых технологий для нашего правительства, коммерческого сектора и научных кругов», — говорит г-н В. Джин Флойд, генеральный директор Stratolaunch.

источник: stratolaunch