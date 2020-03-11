Столичные власти просят киевлян сообщать о возвращении из стран с коронавирусом COVID-19

Столичные власти просят киевлян, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, сообщить об этом по телефону 15-51 и оставить данные о себе. Вся предоставленная информация будет конфиденциальной. Об этом написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Такой звонок позволит медработникам зафиксировать потенциального носителя коронавируса, отслеживать состояние его здоровья и определить группы риска распространения вируса. Вся информация, предоставленная в контакт-центр 15-51, конфиденциальна и не подлежит разглашению посторонним лицам.

«Призываю каждого быть сознательным и ответственным, ведь от этого зависит эффективность противоэпидемических мероприятий, проводимых в столице!» — призвал Поворозник.

Людям с симптомами ОРВИ, которые вернулись из стран со случаями COVID-19, больничные листы будут оформляться без посещения больниц и поликлиник. При легкой форме течения болезни врачи будут отслеживать состояние пациентов, с которыми подписана декларация о медобслуживании, дистанционно — через телефонную и видеосвязь.

«В КИЕВЕ С 12 МАРТА ОТМЕНЯЮТСЯ КОНЦЕРТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КИНОСЕАНСЫ, ОГРАНИЧАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС», — ЗАВЯИЛ МЭР СТОЛИЦЫ ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

«Призываю при малейших проявлениях болезни обращаться к своему семейному врачу. Среди наиболее распространенных симптомов коронавируса — лихорадка и сухой кашель, выделение мокроты при кашле, удушье, боль в горле и мышечная боль, иногда наблюдается рвота и диарея», — написал Поворозник.

В Киеве работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону», куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 — с мобильного (согласно тарифам оператора).

источник: nashkiev