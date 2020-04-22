Главная НовостиТехника Стильный электробайк Volta можно совсем не заряжать

Стильный электробайк Volta можно совсем не заряжать

22.04.2020
Стильный электробайк Volta можно совсем не заряжать

На протяжении 150 лет велосипедисты крутили педали, приводя в движение свой транспорт. Небольшой голландский стартап Byar Bicycle надеется это изменить и предлагает городским модникам стильный электробайк с вальным приводом и рекуперативным торможением.

Volta — это первый электрический велосипед Byar Bicycle, который запоминается благодаря своему дизайну и отсутствию цепи. В толстой цилиндрической раме спрятан мотор Bike+ на 250 Вт итальянской компании Zehus, контроллер, Bluetooth и GPS, датчики для измерения крутящего момента, уклона и скорости, а также батарея емкостью 160 Вт*ч, которая автоматически пополняет запас энергии. Максимальный запас хода — 160 км. Весит Volta с алюминиевой рамой 22,5 кг.

Стильный электробайк Volta можно совсем не заряжать

Велосипеды с вальным приводом придуманы давно, но цепи и звездочки победили благодаря своей способности эффективнее преобразовывать мускульную силу в движение. Однако появление недорогих электромоторов и аккумуляторов в большинстве случаев нивелируют это преимущество, особенно для поездок по городским дорогам. С одной стороны, вальный привод сложнее и дороже в производстве, с другой — он тише, чище, менее хрупкий и не требует ухода.

ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 170 КГ. ЗАМЕНИТ МАШИНУ

Для того чтобы мотор заработал, нужно разогнаться до 5 км/ч — тогда приложение автоматически соединяется с Bike+ по Bluetooth. Чтобы включить электропривод, нужно набрать минимум 10 км/ч, а затем трижды прокрутить педали назад. Такое же движение активирует систему рекуперативного торможения, которая замедляет скорость движения. Чем дольше ты крутишь педали в обратную сторону, тем больше энергии поступает в батарею. Для резкой остановки есть гидравлические тормоза.

Приложение позволяет выбрать один из семи режимов: Turbo обеспечивает постоянную поддержку мотора на протяжении 35 км, Range позволяет растянуть запас батареи до 90 км. Режим Bike+ служит для зарядки аккумулятора на легких участках дороги.

Модель предназначена для поездок по городу с упором на комфорт, а не на скорость. Разработчики ориентируются на европейцев, желающих выделиться среди обычных велосипедистов и с достаточно глубокими карманами, чтобы не пожалеть на это почти $4000.

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВУХ И ТРЕХКОЛЕСНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Мощный электровелосипед Luna X-1 с корпусом из углепластика предназначен не только для расслабленных поездок по городу. Он вполне годится для агрессивной езды по бездорожью, принимая во внимание мотор на 750 Вт.

источник: byarbicycle

, , ,
Оригинальный гаджет для спортсменов: катамаран - велосипед
Сообщество

Оригинальный гаджет для спортсменов Red Shark Bikes: катамаран - велосипед (видео)
Стартап Karmic представил электровелосипед будущего
Техника

Стартап Karmic представил электровелосипед будущего (видео)
Электровелосипед Skoda Klement обходится без педалей
Техника

Электровелосипед Skoda Klement обходится без педалей
Водородный велосипед Pragma предлагает новую концепцию транспорта
Техника

Водородный велосипед Pragma предлагает новую концепцию транспорта, заряжается за 2 мин. (видео)
В погоне за комфортом. Велосипедный автоматический привод - automatic leverage drive
Технологии

В погоне за комфортом. Велосипедный автоматический привод - automatic leverage drive (видео)
Электровелосипед - внедорожник Greyp G6
Техника

Электровелосипед - внедорожник Greyp G6 с умным девайсом