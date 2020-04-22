Стильный электробайк Volta можно совсем не заряжать

На протяжении 150 лет велосипедисты крутили педали, приводя в движение свой транспорт. Небольшой голландский стартап Byar Bicycle надеется это изменить и предлагает городским модникам стильный электробайк с вальным приводом и рекуперативным торможением.

Volta — это первый электрический велосипед Byar Bicycle, который запоминается благодаря своему дизайну и отсутствию цепи. В толстой цилиндрической раме спрятан мотор Bike+ на 250 Вт итальянской компании Zehus, контроллер, Bluetooth и GPS, датчики для измерения крутящего момента, уклона и скорости, а также батарея емкостью 160 Вт*ч, которая автоматически пополняет запас энергии. Максимальный запас хода — 160 км. Весит Volta с алюминиевой рамой 22,5 кг.

Велосипеды с вальным приводом придуманы давно, но цепи и звездочки победили благодаря своей способности эффективнее преобразовывать мускульную силу в движение. Однако появление недорогих электромоторов и аккумуляторов в большинстве случаев нивелируют это преимущество, особенно для поездок по городским дорогам. С одной стороны, вальный привод сложнее и дороже в производстве, с другой — он тише, чище, менее хрупкий и не требует ухода.

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Для того чтобы мотор заработал, нужно разогнаться до 5 км/ч — тогда приложение автоматически соединяется с Bike+ по Bluetooth. Чтобы включить электропривод, нужно набрать минимум 10 км/ч, а затем трижды прокрутить педали назад. Такое же движение активирует систему рекуперативного торможения, которая замедляет скорость движения. Чем дольше ты крутишь педали в обратную сторону, тем больше энергии поступает в батарею. Для резкой остановки есть гидравлические тормоза.

Приложение позволяет выбрать один из семи режимов: Turbo обеспечивает постоянную поддержку мотора на протяжении 35 км, Range позволяет растянуть запас батареи до 90 км. Режим Bike+ служит для зарядки аккумулятора на легких участках дороги.

Модель предназначена для поездок по городу с упором на комфорт, а не на скорость. Разработчики ориентируются на европейцев, желающих выделиться среди обычных велосипедистов и с достаточно глубокими карманами, чтобы не пожалеть на это почти $4000.

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Мощный электровелосипед Luna X-1 с корпусом из углепластика предназначен не только для расслабленных поездок по городу. Он вполне годится для агрессивной езды по бездорожью, принимая во внимание мотор на 750 Вт.

источник: byarbicycle