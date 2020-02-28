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Стэнфордские ученые превращают ископаемое топливо в чистый алмаз

28.02.2020
Стэнфордские ученые превращают ископаемое топливо в чистый алмаз

Исследования, в которых изучаются механизмы образования алмазов и раскрываются новые способы получения синтетических форм уникального камня, могут означать большие перемены, и не только для ювелиров по всему миру. Новый тип искусственного алмаза, разработанный учеными из Стэнфордского университета, проливает еще больше света на этот процесс производства под высоким давлением, и молекула, найденная в сырой нефти и природном газе, служит их отправной точкой.

Обычные алмазы образуются в сотнях метров под поверхностью Земли под воздействием высоких температур и давления, которые заставляют углерод кристаллизоваться в ценные камни. Те, которые мы видим на земле, были выброшены к поверхности в результате извержений вулканов миллионы лет назад.

Ученые потратили десятилетия, пытаясь придумать разные способы превращения различных материалов в синтетические версии, а алмазный гигант De Beers даже начал действовать. Эти методы, однако, обычно включают в себя огромное количество энергии и требуют катализаторов для запуска преобразования.

Исследователи Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде решили найти более простой способ. «Мы хотели видеть только чистую систему, в которой одно вещество превращается в чистый алмаз — без катализатора», — сказал ведущий автор исследования, Sulgiye Park.

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Создавая новые синтетические алмазы, ученые начали с порошков, очищенных из резервуаров с нефтью. Исследуя эти материалы с помощью мощного микроскопа, команда наблюдала за структурами атомов в порошках, которые были организованы так же, как и атомы, из которых состоят кристаллы алмаза, представляющие собой небольшие блоки, состоящие из одной, двух или трех клеток.

В отличие от обычных алмазов, эти различные диамондоиды, как они известны, состоят не только из углерода, поскольку они также содержат водород. Затем команда упаковала эти диамондоиды в так называемую ячейку с алмазной наковальней, которую ученые часто используют для создания экстремальных давлений и производства сверхтвердых материалов.

Стэнфордские ученые превращают ископаемое топливо в чистый алмаз

Затем эти материалы были нагреты с помощью лазера, и благодаря серии испытаний и симуляций команда обнаружила, что трехкомпонентный алмазоид способен превращаться в чистый алмаз с очень малой энергией. Подвергнутые воздействию температуры около 1160 ° F (627 ° C) и давления, многократно превышающего давление в атмосфере Земли, атомы углерода трехкамерного диамоноида быстро соединились, и водород исчез из смеси.

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Все это происходит за долю секунды, и исследователи отмечают, что техника способна производить чуть больше крошечных алмазных пятен. Его реальная ценность заключается в том, что он может предложить способы формирования алмазов.

«Начиная с этих блоков, — сказал Мао, — вы можете быстрее и легче изготавливать алмазы, а также можете узнать о процессе более полно и продуманно, чем если бы вы просто имитировали высокое давление и высокую температуру, обнаруженные в Земле, где алмаз образуется естественным путем».

Улучшение нашего понимания того, как могут образовываться эти синтетические алмазы, может иметь последствия не только для ювелирной промышленности. Твердость, прозрачность, химическая стабильность, теплопроводность и другие уникальные свойства алмазов могут сделать их полезными для ученых в различных областях — от медицины до биологического восприятия и квантовых вычислений.

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«Если вы можете сделать даже небольшое количество этого чистого алмаза, то вы можете использовать его контролируемыми способами для конкретных применений», — сказал старший автор исследования Ю Линь.

источник: advances.sciencemag

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