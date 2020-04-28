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Стартап SeaBubbles представил инновационную «летающую» электрическую лодку такси (видео)

28.04.2020
Стартап SeaBubbles представил инновационную «летающую» электрическую лодку такси

Стартап по производству «летающих» электрических лодок SeaBubbles, представил в Майами один из шести своих прототипов инновационного водного транспорта. Разработчики называют свое детище удачным сочетанием интеллектуального электропривода, способного поднять корпус катера над водой, и современных технологий в сфере кораблестроения.

За счет того, что лодка фактически парит над водной гладью и не встречает сопротивления, уменьшается и расход энергии, необходимой для перемещения. Компьютер объединят данные, собранные с датчиков на катере, чтобы определить высоту подъема корпуса. Окончательные коррективы в скорость и направление движения вносит автоматическое позиционирование подводных крыльев. В конструкции используются водонепроницаемые литий-ионные аккумуляторы.

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Стартап основал французский инженер Ален Тебо, который ранее занимался проектированием тримарана Hydroptère, побившего в свое время мировой рекорд скорости. Его партнером стал Андерс Брингдал, четырехкратный чемпион мира по виндсерфингу. Компаньоны позиционируют свой катер, как удобное средство передвижения по водоемам в черте больших городов, где проблемы загрязнения воздуха и постоянных пробок достигли невероятных масштабов.

Стартап SeaBubbles представил инновационную «летающую» электрическую лодку такси

«Конечно, можно воспользоваться обычной лодкой. Но в них установлены двигатели внутреннего сгорания, и цена, которую вы заплатите за топливо, составит от 70 до 130 долларов час. У нас же это около двух долларов. Экономия средств достигается за счет полностью электрического двигателя, который заряжается от электростанции, использующую энергию солнца», — отмечает Брингдал.

Для создания этой модели водного такси разработчики провели ряд экспериментов с различными конструкциями и в итоге остановились на 4,5-метровом катере, вмещающем водителя и четверых пассажиров. Однако сама технология легко масштабируется и может быть использована для лодок покрупнее. В итоге SeaBubbles получила известного инвестора – владельца Baja Ferries Даниэля Берреби. Он же помогает компании искать покупателей в США.

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Авторам проекта удалось так быстро вывести свой продукт на рынок, поскольку некоторые производственные процессы выведены на аутсорсинг. К примеру, двигатели производит компания Torqeedo, в то время как ПО для управления лодкой разрабатывает фирма 4DC Tech. Стоимость «летающей» лодки составляет 200 тыс. долларов, однако это инвестиция в будущее, ведь транспорт экономит топливо, не загрязняет окружающую среду и не предполагает значительных расходов на техобслуживание.

источник: seabubbles.fr

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