Стартап Rafael разработал электрооптический датчик для скоростного отслеживания объектов с воздуха (видео)

Израильский стартап Rafael разработал новый, легкий электрооптический — инфракрасный датчик для использования на небольших беспилотных летательных аппаратах.

Система, называемая MicroLite, оптимизирована для постоянного наблюдения. Он сканирует инфракрасные датчики среднего разрешения высокого разрешения и «может быть оснащен» лазерным целеуказателем.

«Благодаря постоянному мониторингу большой площади, MicroLite создает широкую зону охвата, благодаря которой вся область постоянно пересматривается с очень высокой скоростью, что позволяет одновременно отслеживать и исследовать несколько целей в высоком разрешении, включая небольшие цели», — говорится в сообщении компании.

«Все видеопродукты и аналитика привязаны географически и одновременно распространяются среди множества клиентов».

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Система была интегрирована с беспилотным летательным аппаратом Rafael Orbiter-4 и начала летные испытания.

источник: flightglobal