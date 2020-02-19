Стартап Intuition Robotics создал робота-компаньона, который может разговаривать с хозяином

Израильский стартап Intuition Robotics специализируется на создании роботов-компаньонов. Первым продуктом компании стало небольшое устройство ElliQ стоимостью $1500, предназначенное для потребителей в преклонном возрасте.

Внешне ElliQ напоминает не классического гуманоидного робота, а настольную лампу, которая установлена на платформу с планшетом и камерой. Устройство может разговаривать с хозяином, а также передавать ему информацию с помощью других звуков, света и движений.

В отличие от умных колонок с Alexa или Google Assistant, ElliQ не просто отвечает на запросы, а активно взаимодействует с пользователем. Если робот заметит, что хозяин сидит без дела и скучает, он заведет с ним разговор — например, расскажет анекдот или предложить пойти прогуляться. Однако если человек занят, ElliQ не станет ему докучать.

РОБОТ «КОСМИЧЕСКОЕ ЯЙЦО» ОТ ALIBABA ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ОТЕЛЕЙ (ВИДЕО)

ElliQ, продажи которого стартовали в прошлом году, представляет собой первый шаг к созданию взаимодействующих с хозяином цифровых компаньонов, которые будут понимать контекст и принимать решения на основе заданных целей.

В прошлом году Intuition Robotics выпустила платформу под названием Q, которую можно использовать на сторонних устройствах. Первой интерес к ней проявила Toyota, которая разрабатывает цифрового компаньона для водителей.

17-ЛЕТНЯЯ УКРАИНКА СОФИЯ ЛЫСЕНКО ПРИДУМАЛА ДНК-РОБОТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПАРКИНСОНА И АЛЬЦГЕЙМЕРА

Представители стартапа уверены, что технология найдет свое применение и во многих других отраслях, от образования и гостиничного бизнеса до создания бытовой техники. Инвесторы, похоже, верят в успех нового подхода: так Intuition Robotics заявила о получении финансирования на $36 млн.

источник: venturebeat