Стартап Glass to Power создал прозрачные солнечные батареи для окон

Итальянский стартап Glass to Power разработал люминесцентные солнечные концентраторы (LSC), которые могут быть интегрированы в окна, а также ряд других активных архитектурных элементов. Компания утверждает, что достигла эффективности преобразования 3,2% при степени прозрачности видимого спектра около 80%.

Концентраторы представляют собой прозрачные пластиковые пластины, легированные высокоизлучающими хромофорами, которые поглощают солнечный свет и излучают длинноволновые фотоны. «Эти фотоны направляются путем полного внутреннего отражения на края устройства, где они преобразуются в электричество с помощью обычных фотоэлементов, установленных по периметру пластины», — сообщается в пресс-релизе разработчиков.

В Glass to Power говорят, что их разработку легко интегрировать в активные архитектурные элементы и она идеально подходит для зданий с нулевым энергетическим балансом в густонаселенных городских районах, где не хватает подходящих крыш для сбора солнечной энергии.

Технология основана на использовании наночастиц, известных как хромофоры, которые способны разделять процессы поглощения и излучения света. «Это позволило создать прототипы с хорошей эффективностью генерации даже для площадей в сотни квадратных сантиметров, которые можно легко масштабировать до размеров, необходимых для коммерческого применения», — говорят разработчики.

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По сути «солнечные стекла» на основе LSC являются практически бесцветными, что является ключевым фактором возможности их применения в интегрированных в здания фотоэлектрических системах (BIPV).

«Полное колориметрическое испытание показало, что наши солнечные элементы не вносят существенные искажения в проходящий свет и не приводят к изменениям восприятия цвета внутри помещения», — говорят в компании.

Glass to Power утверждает, что теперь для модулей BIPV можно производить стабильные и экологически чистые LSC большой площади. С новой технологией можно создавать фотоэлектрические окна, которые легко интегрируются в архитектуру пассивных зданий, делая их практически невидимыми и внутри, и снаружи.

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«Кроме того, степень прозрачности LSC может быть определена на стадии производства в соответствии с потребностями заказчика, чтобы получить наилучший компромисс между произведенной энергией и количеством света для внутреннего освещения», — добавляет компания.

источник: glasstopower