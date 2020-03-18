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Стартап Glass to Power создал прозрачные солнечные батареи для окон

18.03.2020
Стартап Glass to Power создал прозрачные солнечные батареи для окон

Итальянский стартап Glass to Power разработал люминесцентные солнечные концентраторы (LSC), которые могут быть интегрированы в окна, а также ряд других активных архитектурных элементов. Компания утверждает, что достигла эффективности преобразования 3,2% при степени прозрачности видимого спектра около 80%.

Концентраторы представляют собой прозрачные пластиковые пластины, легированные высокоизлучающими хромофорами, которые поглощают солнечный свет и излучают длинноволновые фотоны. «Эти фотоны направляются путем полного внутреннего отражения на края устройства, где они преобразуются в электричество с помощью обычных фотоэлементов, установленных по периметру пластины», — сообщается в пресс-релизе разработчиков.

Стартап Glass to Power создал прозрачные солнечные батареи для окон

В Glass to Power говорят, что их разработку легко интегрировать в активные архитектурные элементы и она идеально подходит для зданий с нулевым энергетическим балансом в густонаселенных городских районах, где не хватает подходящих крыш для сбора солнечной энергии.

Технология основана на использовании наночастиц, известных как хромофоры, которые способны разделять процессы поглощения и излучения света. «Это позволило создать прототипы с хорошей эффективностью генерации даже для площадей в сотни квадратных сантиметров, которые можно легко масштабировать до размеров, необходимых для коммерческого применения», — говорят разработчики.

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По сути «солнечные стекла» на основе LSC являются практически бесцветными, что является ключевым фактором возможности их применения в интегрированных в здания фотоэлектрических системах (BIPV).

Стартап Glass to Power создал прозрачные солнечные батареи для окон

«Полное колориметрическое испытание показало, что наши солнечные элементы не вносят существенные искажения в проходящий свет и не приводят к изменениям восприятия цвета внутри помещения», — говорят в компании.

Glass to Power утверждает, что теперь для модулей BIPV можно производить стабильные и экологически чистые LSC большой площади. С новой технологией можно создавать фотоэлектрические окна, которые легко интегрируются в архитектуру пассивных зданий, делая их практически невидимыми и внутри, и снаружи.

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«Кроме того, степень прозрачности LSC может быть определена на стадии производства в соответствии с потребностями заказчика, чтобы получить наилучший компромисс между произведенной энергией и количеством света для внутреннего освещения», — добавляет компания.

источник: glasstopower

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