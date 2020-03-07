Стартап Genius IP разработал насадку к дрели для квадратных и прямоугольных отверстий (фото)

Если вы занимаетесь строительными и электротехническими работами, или хотя бы раз в жизни делали ремонт самостоятельно, вы наверняка сталкивались с проблемой высверливания отверстий в гипсокартоне, дсп, мдф или древесине.

Разумеется, если вам требовалось создать круглое отверстие, то с этим делом великолепно справляется любая обыкновенная дрель, однако, если необходимо сделать вырез квадратной формы с ровными углами, тогда этот процесс начинает превращаться в настоящее испытание.

В материале высверливается несколько круглых отверстий, после чего различными режущими инструментами им пытаются придать прямоугольную форму. Этот процесс затягивается во времени, становится весьма трудоемким и требует особых навыков. А представьте, если бы ваши инструменты умели сразу высверливать прямоугольные отверстия, к примеру, под стандартную розетку.

Именно такую насадку на дрель создал английский стартап Genius IP, и сейчас она активно завоевывает популярность на рынке строительных инструментов, ибо является первым в мире приспособлением, способным быстро и легко делать квадратные и прямоугольные вырезы.

Эта насадка представляет собой инструмент, который просто присоединяется к обычнй дрели. У нее имеется телескопический, удлиняющийся держатель с прямоугольной формой на конце. На этой форме расположены четыре лезвия, которые приводятся в движение работой дрели. Прикладывая насадку к материалу, вы просто работаете с ним, как обычно, но на выходе получаете идеальное квадратное отверстие.

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Этой необычной насадке ее создатели дали имя QUADSAW, образовав название из двух английских слов quad – четырехугольник и saw – пила.

На протяжении многих десятков лет электрики, строители и просто домашние мастера возились с линейками, карандашами, дрелями и ручными пилами, чтобы вырезать правильной, четырехугольной формы, отверстие в стене или мебели.

Этому способу никогда не хватало точности и удобства, и потому частенько дыры под розетки, ящики или иные нужды получались кривыми и неровными. Но, QUADSAW решает эту проблему быстро и легко благодаря своей уникальной технологии использования четырех лезвий, которые, вгрызаясь в материал, практически одним движением создают абсолютно точное, идеальное по форме, отверстие.

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QUADSAW является первым в мире продуктом, который всего лишь за 30 секунд может помочь любому человеку просверлить квадратное отверстие, даже если он не имеет для этого навыков и опыта.

источник : Genius IP