Стартап Everlywell создал набор для самостоятельного тестирования граждан на коронавирус

В условиях, когда система здравоохранения США оказалась не готова к массовому тестированию граждан на коронавирус, стартап Everlywell заявил, что готов предложить всем желающим набор для самостоятельного сбора образцов и последующей их обработки в сертифицированных лабораториях, результат — через 48 часов.

Набор для тестирования Everlywell включает оборудование для сбора образцов, а также материалы, обеспечивающие их безопасную транспортировку в соответствии с предписаниями ЦКЗ и Комитета по транспорту, касающихся перевозки опасных веществ. Образцы направляются на исследование в сертифицированные частные лаборатории, указанные Управлением по санитарному надзору США.

Стартап так же осуществляет и срочную доставку образцов. Результаты могут быть доступны заказчику через 48 часов, в защищенном онлайн-формате. В случае положительной реакции на тест Everlywell соединяет пациента с врачами, готовыми проконсультировать удаленно. Но предупреждает, что все положительные результаты отправятся в федеральные и местные медицинские агентства, как положено по правилам.

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Основатели стартапа заверяют, что точность их метода сбора образцов подтверждена рядом медицинских исследований. Такой метод позволяет повысить охват тестирования, не подвергая риску граждан и не повышая нагрузку на медперсонал. За услугу придется заплатить $139, если на нее не распространяется страховка заказчика.

источник: techcrunch