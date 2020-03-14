Стартап Electric GT разработал инновационный мотор, который превращает бензиновый автомобиль в электрический (видео)

Владельцы винтажных автомобилей тратят уйму денег на своих любимцев. Чтобы сократить их расходы и добавить старинным авто динамики, калифорнийский стартап Electric GT разработал инновационный мотор, который превращает бензиновый автомобиль в электрический.

Впервые инженеры Эрик Хатчисон и Брок Уинберг привлекли внимание к своей технологии, когда превратили Ferrari 308 1978 года выпуска в электромобиль. А теперь они, основав стартап Electric GT, предлагают таким же любителям приобрести детали конструктора и самим собрать нечто подобное.

Как и обычные ДВС, которые продают любителям тюнинга компании Chevrolet или Ford, разработка Electric GT отлично помещается под капотом автомобиля. Двойные электромоторы, преобразователь мощности постоянного тока, компьютерные контроллеры и охладители упакованы в корпус, который на самом деле похож на бензиновый двигатель.

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В продаже есть две разновидности электромотора — самый мощный выдает 240 лошадиных сил и 460 Н*м. Это, конечно, в разы меньше, чем у Porsche Taycan Turbo, но все равно лучше, чем обеспечивает ДВС большинства винтажных машин.

Для работы электромотора используются подержанные аккумуляторы, обычно купленные у владельцев Tesla и пересобранные такими образом, чтобы подходить к шасси различного типа, от старых Toyota FJ Cruiser до Fiat Spyder и Porsche.

А самое привлекательное для автолюбителей — система EGT специально разработана исключительно для ручной коробки передач. Просто не нужно покупать самое дешевое сцепление, какое можно найти на Amazon, предупреждает Хатчисон.

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«Мы берем на себя всю самую сложную работу по наладке аккумуляторов или электрооборудования, — говорит Уинберг. — И предлагаем такую систему мастерским или клиентам, а потом консультируем и оказываем поддержку».

источник: electricgt.com