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Стартап ByFusion придумал как превратить пластиковый мусор в прочные строительные блоки

16.03.2020
Как превратить пластиковый мусор в прочные строительные блоки

Проблема концентрации отходов в водоемах планеты, особенно пластика, стала глобальной, и многие творческие люди предлагают свои способы очищения Мирового океана. Поиск путей переработки пластикового мусора, собранного в океане, является одним из вариантов решения проблемы.

Стартап ByFusion придумал технологию, которая позволяет перерабатывать пластиковый мусор из океана в прочные строительные блоки. Так пластиковые отходы могут быть использованы в другой сфере, а не вернуться в океан после переработки в виде другого одноразового пластикового мусора.

Как превратить пластиковый мусор в прочные строительные блоки

Технология основана на идее изобретателя из Новой Зеландии Петера Левиса, который работает главным инженером в компании. В технологическом процессе участвует модульная платформа, которая сжимает пластиковый мусор в блоки различной формы и плотности на основе пользовательских настроек.

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Результат называется RePlast — это вторичный пластиковый строительный материал. Портативная система RePlast работает на газе или от электроэнергии и не требует сортировки и промывания перерабатываемого пластика.

ByFusion описывает RePlast как «почти 100-процентно нейтральный нетоксичный производственный процесс», отмечая, что блоки могут помочь улучшить экологический статус строительных проектов.

При производстве RePlast блоков не используется клей или адгезив. Они могут представлять следующую волну устойчивого строительства, так как полностью состоят из собранных пластиковых отходов и способствуют 95-процентному снижению выбросов парниковых газов по сравнению с традиционными бетонными блоками.

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А благодаря использованию при производстве блоков разноцветного пластикового мусора строительный материал может получать неожиданное цветовое решение.

источник: businesswire

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