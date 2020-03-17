Станция Matternet обеспечит безопасную доставку дронами медицинских грузов (видео)

Компания Drone Logistics Matternet (США) совместно с транспортной компанией UPS создали систему доставки дронами медицинских образцов между лабораториями и больницей. Сегодня калифорнийский стартап представил станцию Matternet, которая поможет медицинскому персоналу транспортировать биообразцы с помощью беспилотников.

Футуристическая станция работает в автономном режиме в тандеме с беспилотником M2 Matternet и его облачной платформой, чтобы обеспечить безопасную доставку медицинских грузов в больничные кампусы и обратно.

К примеру, врач, которому необходимо доставить образец в лабораторию, упаковывает его в специальный контейнер, вводит необходимые данные и помещает в погрузочный отсек станции, где его подхватывает находящийся внутри дрон.

Станция Matternet внешне напоминает цветочный бутон высотой 3 метра, который раскрывается перед взлетом беспилотника. Достигнув места своего назначения, дрон приземляется в такой же бутон, где производится замена батареи и разгрузка новых образцов.

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В каждую станцию помещается один беспилотник и до четырех пакетов с образцами, где они хранятся при контролируемой температуре. Облачная платформа Matternet позволяет операторам удаленно отслеживать статус перевозки и состояние дронов.

источник: mttr