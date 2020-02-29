Станция хранения энергии в камнях от Siemens позволяет запасать электричество по низкой стоимости

Церемония ввода в эксплуатацию станции состоялась в Альтенвердере, одном из районов Гамбурга. Главный плюс технологии — ее невероятно низкая цена. Когда станция подтвердит свою эффективность, ее масштабируют и начнут применять в коммерческих системах.

Созданная Siemens тепловая батарея запасает энергию в 1000 тонн вулканической породы. Она питается электроэнергией, преобразованной в горячий воздух методом нагрева сопротивлением, который поднимает температуру камней до 750 °C. Когда спрос достигает пиковых параметров, включается паровая турбина, и запасенная энергия поступает в сеть. «Добро пожаловать в новый каменный век», — гласит надпись на корпусе установки.

Пилотная электротермическая станция способна сохранить до 130 МВт*ч тепловой энергии в неделю. Емкость системы остается неизменной во время всего жизненного цикла.

ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРИОГЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Задача этой пилотной станции — собрать доказательства возможности работы такой системы вместе с энергосетью и всесторонне протестировать ее. В Гамбурге установка будет запасать избыточную энергию местной ветровой электростанции.

Следующий этап — использование таких хранилищ в коммерческих проектах и повышение их емкости и мощности до нескольких гигаватт в час. Примерно один ГВт*ч потребляют в день 50 000 домохозяйств.

УЧЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ХРАНИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ДНЕ МОРЯ ЗА СЧЕТ СЖАТОГО ВОЗДУХА

«Наша технология позволяет запасать электричество для многих тысяч семей по низкой стоимости. Сейчас мы закладываем фундамент для будущей экспансии возобновляемой энергии и для успеха энергетических преобразований», — заявил Маркус Таке, глава Siemens Gamesa Renewable Energy.