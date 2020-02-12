SSC представила первую серийную модель гиперкара V8 Tuatara с двумя турбинами (видео)

SSC North America представила первую серийную модель своего 1750-сильного гиперкар V8 Tuatara с двумя турбинами. Это преемник Ultimate Aero, самого быстрого автомобиля в мире 2010 года.

Компании потребовалось более десяти лет разработки и Tuatara вошла в пятерку самых мощных автомобилей в мире, таких как Lotus, Rimac, Pininfarina и Hennessey Venom F5.

Tuatara разгоняется до 483 км / ч, представляет собой ультрааэродинамическую конструкцию с коэффициентом сопротивления 0,279. SSC говорит, что нет ничего более скользкого в очень скользком сегменте гиперкаров, но это не значит, что это безликий комок в форме слезы. Общая форма выглядит довольно приближонной к Ferrari.

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Углерод присутствует везде, от рамы до кузова, поэтому, если вы волнуетесь, что у потрясающего 5,9-литрового мотора V8 могут возникнуть проблемы при движении автомобиля, не бойтесь, он очень легкий. Весовой показатель составляет 1247 кг, и никакие производственные весовые значения не были упущены, чтобы изменить это.

Появилась новая информация по трансмиссии — 7-ступенчатая автоматическая коробка передач CIMA, которая может переключать передачи менее чем за одну десятую секунды в режиме трека. Есть пневматическая подвеска, также привязанная к режимам, которая делает вещи на улице более комфортными и помогает преодолевать увеличение скорости, или прижимает вас для минимального сопротивления на трассе. Есть откидное заднее крыло, действующее как высокоскоростной пневматический тормоз, и все это открывается как швейцарский армейский нож.

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Интерьер достаточно продуман, с очень спортивными сиденьями из карбона и кожи, квадратным рулевым колесом и сенсорным экраном. SSC говорит, что он достаточно просторен, чтобы удобно размещать людей, даже с гоночным шлемом.

Сто таких автомобилей будут изготовлены вручную в Ричленде в штаб-квартире SSC в Вашингтоне. Производитель надеется, что Tuatara заберет корону «самый быстрый в мире серийный автомобиль», которая находится у Bugatti.

источник: sscnorthamerica