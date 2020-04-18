Способы защиты от шума в квартире. Рекомендации по звукоизоляции

В домашних условиях даже негромкие звуки от соседей или с улицы не позволяют расслабиться и заставляют искать способы защиты от шума. Предлагаем рекомендации по звукоизоляции стен и потолка жилой квартиры, которые можно применить на практике самостоятельно.

Особенности звукоизоляции квартир в домах различных типов

Невозможно выделить тип дома, у которого звукоизоляция качественнее других, у всех присутствует общая проблема — слабая звукоизоляция перекрытий.

Особенность панельных домов — массивность межэтажных перекрытий и стен одинакова, поэтому косвенная передача звуков очень высока. Звук в панельных домах передается от верхних этажей вниз по стенам, и шумоизоляция плит перекрытия малоэффективна. В панельных домах рекомендуется выполнять полную звукоизоляцию комнат, в том числе и пола.

В кирпичных домах стены толще плит перекрытия, и звук гасится в более массивных конструкциях. Для снижения уровня шума часто достаточно доработать только потолок.

В монолитно-каркасных домах перекрытие массивнее комнатных перегородок, а наружные стены часто делают из облегченного материала. В результате шум от плит перекрытия передается в квартиру через перегородки и несущие стены. В домах подобного типа бороться с шумом начинают на стадии строительства. Перегородки строят не до потолка, а оставляют зазор 10–20 мм, впоследствии его заполняют звукопоглощающим материалом. От шумных соседей сбоку защищаются перегородками, построенными по каркасной технологии с использованием звукоизолирующих направляющих профилей. Шум сверху рекомендуется уменьшить при помощи подвесного звукоизолирующего потолка.

Шумоизоляционные материалы

Материалы для защиты от шума делятся на две группы:

Шумоизоляционные — для защиты проникающего извне дома шума. Свойства материала усиливаются с увеличением его толщины. Обычно используются в составе специальных конструкций.

Звукопоглощающие — препятствуют распространению шума за пределы комнаты. Имеют волокнистую или ячеистую структуру, позволяющую поглощать звук. Применяются для предотвращения распространения звука (например, музыки) за пределы помещения.

Уровень шума резко понизится, если вначале к стене закрепить звукопоглощающий материал, а затем — шумоизоляционный.

Для изоляции квартир чаще всего покупают такие изоляторы:

Минеральная вата — задерживает более 90 процентов шумов всех типов. Продается в рулонах или плитами. К недостаткам относится потеря своих способностей после намокания.

Пробка — натуральный звукоизолирующий плитный материал. Хорошо задерживает ударные шумы. Отрицательная сторона — высокая стоимость.

ISOPLAAT — звукоизоляционные плиты из волокна хвойных деревьев для снижения уровня всевозможных шумов. Толщина — 10–25 мм, размеры плит 2700х1200 мм. Одна сторона выполнена гладкой, под отделку.

ISOTEX — легкие гибкие плиты из волокна хвойных деревьев для защиты от воздушного и ударного шума. Легко монтируются, выравнивают стены.

ЗИПС — панели из гипсоволокна и минеральной ваты толщиной от 40 до 130 мм. Покупают его и из-за возможности использовать вместо финишной обработки стен.

Изолирующий материал для использования в квартирах выбирают с плотной структурой, около 60 кг/м3.

ЗАЧЕМ НУЖНА ШТУКАТУРКА СТЕН И ПОТОЛКА В КВАРТИРЕ

Для шумоизоляции не рекомендуется применять пенопласт, пенополиуретан, пенополиэтилен. Эти материалы хорошо защищают помещение от ударного шума, но уровень воздушного шума понизить не могут.

Шумоизоляция потолка

Для шумоизоляции потолков рекомендуется собирать акустический подвесной потолок или подвесной потолок на виброподавляющих подвесах.

Акустический подвесной потолок

Конструкция эффективна благодаря использованию специальных звукоизолирующих плит, которые поглощают звуки. Этот способ можно применить, если высота потолка в пределах 3 м, ведь толщина конструкции 120–170 мм. Порядок работы по монтажу системы:

— К потолку по заранее разработанной схеме фиксируют звукоизоляционные подвесы, к которым будут подсоединены элементы подвесного потолка. Для крепления используют анкеры или дюбель-винты и виброизоляционные крепежные узлы.

— К подвесам крепятся направляющие звукоизоляционные профили. Длина направляющих — на 10 мм меньше размера комнаты.

— Пространство между направляющими заполняется звукопоглощающими плитами.

Окончание работы — крепление листов гипсокартона к профилям.

Подвесной потолок на виброподавляющих подвесах

В конструкции используются строительные подвесы для подвесного потолка с встроенными виброизолирующими блоками. Изделие не допускает распространение ударного шума от перекрытия к металлическому профилю подвесного потолка. Виброподавляющие потолки по высоте занимают 170–190 мм, поэтому их устанавливают, если расстояние от пола до потолка от 3 м.

Порядок монтажа конструкции:

К потолку крепят виброподвесы согласно инструкции.

К виброподвесам фиксируют металлические профили.

Заполняют пространство между профилями минеральной ватой для увеличения шумоизоляции.

К профилю крепят специальные звукоизолирующие панели.

К панелям фиксируют вначале тонкое полотно, например, Wolf Vlies, а затем гипсокартон. Между ними остается небольшой зазор, что повышает шумоизоляцию.

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Шумоизоляция стен

К стене крепят каркас из профиля, отступив на пару сантиметров от поверхности. В щель укладывают шумоизолирующие элементы из резины или пробки. Каркас заполняется звукоизолирующими матами. Последний этап — крепление гипсокартона к профилю.

Основной недостаток метода — каждая конструкция уменьшает размеры помещения до 10 см.

Декоративные шумоизоляционные панели

Звукоизоляционные свойства готовых панелей аналогичны гипсокартонным изделиям. Это легкие изделия, их вес не превышает 4 кг. При монтаже фиксируются к ровной поверхности. При необходимости на стене делают обрешетку и выставляют рейки в одну плоскость. К обрешетке панели крепятся жидкими гвоздями, а между собой соединяются методом «шип в паз». После монтажа декорирование стен не требуется — поверхность выглядит очень красиво благодаря тканевой или бумажной отделке. Таким способом рекомендуется изолировать квартиру полностью, а не одну стену.

Рулонная шумоизоляция стен

Рулонный изолятор фиксируется к поверхности обойным клеем. Уровень шума после выполнения работы снижается только на 60 процентов. Такой способ применяют, например, во время проживания на арендованной квартире.

Устранение строительных дефектов

Снизить шум от соседей можно, если выполнить простые рекомендации по устранению недоработок строителей.

В многоквартирных домах для установки электрофурнитуры иногда пробивают в стенах сквозные отверстия. В результате получается канал между соседними квартирами, по которому шум проникает в комнату.

Проблема решается следующим образом:

— Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку.

— Измерьте диаметр отверстия и вырежьте по размеру прокладку из минеральной ваты, асбестовой ткани или базальтового картона.

— Установите прокладку в проем до упора, загерметизируйте шпаклевкой. Запрещено использовать монтажную пену для этой цели из-за высокой горючести.

Подобным образом заделывают отверстия под монтажные (распаечные) электрические коробки. Они закрыты пластиковыми крышками и находятся под обоями, их можно найти, если постучать в местах их предполагаемой установки.

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Для прохождения отопительных и водяных труб сквозь перекрытия используются виброизоляционные отрезки труб. Их диаметр больше диаметра труб, поэтому между ними остается зазор, который должен заполняться звукопоглощающими материалами и заделываться снаружи шпаклевкой. Чтобы проверить качество монтажных работ удалите верхний цементный слой и осмотрите гильзу. При наличии пустот между гильзой и трубой очистите зазор от мусора как можно глубже. Оберните трубу звукоизолирующим материалом и заделайте стык цементным раствором. Снаружи стык покройте силиконовым герметиком.

Если дом старый, между панелями перекрытия и стенами могут появиться трещины. Они не видны под обоями и не портят интерьер комнаты, но звуки пропускают. Трещины необходимо максимально заполнить шпаклевкой или промазать сверху акриловым герметиком.

Обеспечить 100-процентную шумоизоляцию невозможно, но это и не нужно. Достаточно, чтобы шум понизился, как минимум, до нераздражающего уровня.