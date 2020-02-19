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Спецназ армии США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS

19.02.2020
Спецназ армии США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS

Армия США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS, разработанные на основе Microsoft Hololens 2. Устройства помогут солдатам идентифицировать силы противников и союзников, а также вести прицельный огонь, оставаясь, например, за углом здания. Это должно повысить эффективность и безопасность боевых операций.

IVAS состоят из прозрачного цифрового дисплея, оснащенного датчиками температуры и низкой освещенности, которые позволят видеть в темноте. В состав софта гарнитуры входят алгоритмы искусственного интеллекта, в частности, программы для автоматического обнаружения и идентификации целей.

Спецназ армии США возьмет на вооружение очки смешанной реальности IVAS

В дальнейшем у IVAS могут появиться и другие способности, например, встроенная система распознавания лиц. Кроме того, благодаря интеграции с технологией Squad Weapon Next Generation очки можно будет использовать для непосредственного управления оружием нового поколения.

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Окончательная версия IVAS появится в конце 2021 года. Пентагон планирует закупить 40 000 таких гарнитур, чего будет достаточно для экипировки каждого десятого солдата. В первую очередь очки получат военнослужащие из сил специальных операций, операторы боевых машин и боевые инженеры.

источник: popularmechanics

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