Главная НовостиТехнологии Специалисты из США изготовили металлическую пену легкую как воздух

Специалисты из США изготовили металлическую пену легкую как воздух

20.02.2020
Специалисты из США изготовили металлическую пену легкую как воздух

Специалисты из США изготовили металлическую пену настолько низкой плотности, что ее может поднять на спине комар.

Пена улучшит рентгеновские установки для экспериментов с инерционным термоядерным синтезом с помощью лазеров.

Сверхлегкая металлическая пена — результат почти десяти лет усилий ученых Ливерморской национальной лаборатории — это напоминающая спагетти сеть случайным образом соединенной нанометровой проволоки, сформированной в миниатюрную «губку». В ней столько же или еще меньше атомов, чем в воздухе.

Специалисты из США изготовили металлическую пену легкую как воздух

Перед учеными стояла сложная задача: разработать металл с плотностью почти как у воздуха, размером несколько миллиметров и заданных габаритов. Кроме того, материал должен быть воспроизводимым даже в случае последующего изменения требований.

Исследователи заморозили нанопроволоку внутри каркаса, заполненного смесью воды и глицерина. После затвердевания материал удалили из каркаса, а замерзшую воду заменили ацетоном, который затем растворили при помощи жидкого углекислого газа. В итоге остался только металл и воздух.

НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Один из ученых, Сергей Кучеев, назвал полученный материал «пористым металлическим монолитом».

Ученые создали медную и серебряную пену, и серебро показало хорошие результаты в экспериментах Национального комплекса зажигания (NIF). Золотая пена пока отвечает всем требованиям, которые предъявляются к лазерным установкам для инерциального термоядерного синтеза. Сейчас команда физиков работает над ее формированием.

, ,
Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла
Строительство

Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла
Создан специальный металл, который может плавать на воде
Технологии

Создан специальный металл, который может плавать на воде
Из обычных водорослей делают материал такой же твердый как сталь, но очень легкий
Технологии

Из обычных водорослей делают материал такой же твердый как сталь, но очень легкий
10 ошибок при работе с монтажной пеной
Строительство

10 ошибок при работе с монтажной пеной
В США заработало первое в мире предприятие, которое будет превращать тела умерших в компост
Сообщество

В США заработало первое в мире предприятие, которое будет превращать тела умерших в компост
3D структурные сэндвич-панели - защитят здания от стихийных бедствий
Строительство

3D структурные сэндвич-панели - защитят здания от стихийных бедствий