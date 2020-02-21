Главная НовостиСообщество SpaceX доставит космических туристов на рекордную высоту — 1000 км, полет займет 5 суток (видео)

SpaceX доставит космических туристов на рекордную высоту — 1000 км, полет займет 5 суток (видео)

SpaceX доставит космических туристов на рекордную высоту - 1000 км
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Космолет Starship
Техника

Космолет Starship будут использовать для перевозок грузов и пассажиров как в космосе так и по Земле
Любой житель Земли сможет продать свой дом и переселиться на Марс, если захочет,- Илон Маск
Сообщество

Любой житель Земли сможет продать свой дом и переселиться на Марс, если захочет,- Илон Маск
«Первый межпланетный перелет может состоятся уже через год», - Илон Маск
Сообщество

«Первый межпланетный перелет может состоятся уже через год», - Илон Маск
Космический корабль Boeing X-37B
Технологии

Космический корабль Boeing X-37B находился на орбите 780 дней
Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос
Техника

Космический самолет Virgin Galactic начал полномасштабные испытания перед полетом в космос
Плазменный двигатель доставит на Марс экипаж в три раза быстрее
Технологии

Плазменный двигатель доставит на Марс экипаж в три раза быстрее, чем на «примитивных» ракетах