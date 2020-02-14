Практически все современное оборудование работает на газе, угле или жидком топливе или же – на электричестве. А значит, требуются надежные системы подачи электроэнергии: классические шнур-розетка-вилка.

А такие огромные сооружения, как плавающие ветряные турбины, нефтяные вышки и платформы, подводные генераторы и сейсмологические учетные устройства, работающие далеко от берега, тем более нуждаются в постоянном электрическом питании. И с этой целью были созданы самые большие, на сегодняшний день, электрическая вилка и розетка

Технология снабжения электроэнергией подобных сооружений в принципе, не отличается от привычных нам пар «вилка-розетка». Однако, есть и существенные отличия. Прежде всего, потому, что они не могут быть фиксированной длины. Плавающие платформы передвигаются, и значит кабеля, по которым идет электроэнергия, должны увеличиваться с увеличением расстояния от плавающей конструкции к берегу. Кроме того, такие кабеля не могут быть в надводном положении: они должны лежать на морском дне.

Идем далее: каждый раз, когда плавающие платформы перемещаются, длину этих кабелей приходится увеличивать или уменьшать, а значит должен существовать специальный способ их скрепления под водой. Однако, по правде говоря, работать с высоким напряжением в воде очень опасно. К тому же, любые заглушки в местах разъемов могут разгерметизироваться, и электрический разряд попадет в воду, убив на многие километры вокруг всю океаническую жизнь.

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Выход для решения данной проблемы существует – это гигантский удлинитель-разъем GreenLink Wetmate MacArtney 11 kV, мощностью одиннадцать тысяч вольт, и силой тока 400 ампер, который морские строители и электрики называют «мокрым помощником». Он позволяет рабочим подключать и отключать плавучие платформы и подводные генерирующие устройства над водой. При этом, его конструкция глобально очень схожа с работой обычной электрической розетки и вилки, где есть «мама» — то есть сама розетка и «папа» — непосредственно вилка.

А самая большая в мире электрическая вилка, даже, внешне очень похожа на обычную вилку от бытового утюга. Толстая пластмассовая изоляция, окружающая кабель, это — защита, которая отделяет человека от 11 000 вольт, приходящих через провод. В итоге, на сегодняшний день «мокрый помощник» GreenLink Wetmate MacArtney 11 kV является единственным в своем роде решением для плавучих конструкций по своей подзарядке. И единственной и самой огромной в мире электрической розеткой и вилкой. Этот разъем сокращает время, необходимое для подзарядки плавучих станций и платформ, и позволяет проводить этот процесс в очень сжатые сроки.

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И, невзирая на свою безопасность, рабочие, имеющие с ним дело, все равно не втыкают вручную эту вилку в розетку, а проводят процесс зарядки с помощью кранового устройства, находящегося на судне. Именно оно и соединяет две части этого спецоборудования.