Созданы дешевые и экологичные аккумуляторы на основе поваренной соли

Инженеры из университета Фраунгофера создали новый тип батарей для хранения энергии — керамические высокотемпературные аккумуляторы . По емкости и стоимости устройства превосходят Tesla PowerWall от Tesla и могут поступить в продажу уже в 2020 году.

Батарея состоит из 20 керамических ячеек с натрий-никель-хлоридом, которые способны обеспечивать 5 кВт*ч. При этом стоимость одного кВт*ч при производстве такой батареи составит около €100 — вдвое меньше, чем при производстве литий-ионных аккумуляторов, отмечают ученые.

Рабочая температура батарей составляет около 300 градусов Цельсия, а энергетическая плотность — 130 Вт/кг.

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«Основа натрий-никель-хлоридной батареи — поваренная соль. Вряд ли есть более дешевое и доступное сырье. Мы также полностью избавляемся от редкоземельных металлов и другого стратегического сырья, которому угрожают перебои с поставками».- сказал Роланд Вайдль из университета Фраунгофера.