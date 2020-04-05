Создана солнечная панель, вырабатывающая электричество и водород

Ученые создали уникальную гибридную технологию, позволившую одновременно получать водород за счет расщепления воды и электричества с помощью фотовольтаики.

Во всем мире ведущие исследовательские институты изучают процессы искусственного фотосинтеза, в которых солнечные лучи участвует в химических реакциях, направленных на декомпозицию воды для образования водорода.

Такие устройства еще не достигли уровня реальных коммерческих продуктов, поскольку для поддержания химической реакции часто требуется дополнительный источник энергии. Но концепция снабжения электролизера солнечной энергией для выработки водорода стремительно развивается.

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В итоге своей работы ученые продемонстрировали девайс, который успешно вырабатывает сразу два вида энергии, сочетая в себе водородный фотоэлектрохимический элемент и кремниевый фотоэлемент.

Устройство носит название «Гибридные фотоэлектрохимические и фотовольтаические элементы для одновременного производства химического топлива и выработки электроэнергии».

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По словам разработчиков, инновационная солнечная панель способна поглощать 20,2% солнечного света, при этом ее эффективность по выработке водорода составила 6,8%, а по электричеству – 13,4%.