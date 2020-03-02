Создана солнечная батарея, которая одновременно и собирает, и хранит солнечную энергию

Солнечная энергетика становится все более доступной для рядовых потребителей, однако полное отключение от центральной энергосистемы не всегда возможно, поскольку солнечные панели не могут хранить энергию. Ученые готовы предложить решение этой проблемы с помощью устройства, которое одновременно и собирает, и хранит солнечную энергию. Таким образом, в скором будущем это устройство поможет обеспечить население земли «зеленым» электричеством.

Проблему хранения собранной энергии солнечного света пытались решить разными способами, в том числе посредством гигантских аккумуляторов. В научном эксперименте, описанном учеными из Университета Висконсина, конструктивные изменения были внесены в сами фотоэлектрические панели.

ГИБРИДНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ СОБИРАЕТ ЭНЕРГИЮ ОТ ПАДАЮЩИХ КАПЕЛЬ ДОЖДЯ

Интегрированный проточный аккумулятор позволяет использовать солнечную панель в трех направлениях: собирать и немедленно конвертировать в электроэнергию солнечный свет, как это происходит в обычных фотоэлектрических элементах; накапливать и хранить солнечную энергию, а также заряжаться от других источников электроэнергии подобно традиционным батареям.

Устройство, сочетающее фотопанель и проточный аккумулятор, является синтезом двух известных технологий. Обычные батареи, например литий-ионные, держат заряд в твердых материалах – в различных металлах, тогда как проточные батареи сохраняют заряд во внешних жидкостных резервуарах, и чем больше объем емкости, тем больше энергии можно сохранить для продолжительного использования.

СОЗДАНА СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ, ВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДОРОД

Проточные аккумуляторы прекрасно подойдут для энергообеспечения зданий и промышленных объектов, где огромный размер аккумулятора не является недостатком и проблемой.