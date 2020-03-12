Создан ультракомпактный электромобиль на солнечных панелях Squad по доступной цене

Squad – это ультракомпактный солнечный электромобиль от небольшого стартапа под названием Squad Mobility, основанный двумя выходцами из Lightyear.

Особенностью нового миниатюрного электрокара является его доступность. Кроме того, как заявляют разработчики, машина идеально подходит для решения проблем крупных городов, как никогда нуждающихся в транспорте, который не занимает много места, не шумит, не производит вредных выхлопов и питается возобновляемой энергией.

Squad представляет собой двухместный автомобиль с максимальной скоростью 45 км/ч. Это позволило зарегистрировать его в категории L6 – квадрицикл (четырехколёсное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг) – что упрощает сертификацию и получение разрешений на езду по общественным дорогам в Европе. Если модель станет популярной, в компании обещают выпустить такой же электромобиль с максимальной скоростью 80 км/ч.

Новый солнечный ситикар получил очень привлекательную стоимость в $ 6330, которая, на самом деле, относительно невелика даже по сравнению с другими легкими электрическими транспортными средствами. Возможно, такая ценовая политика объясняется некоторой экономией на материалах – у машины нет ни дверей, ни каких-либо других боковых панелей.

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В тоже время, в Squad Mobility говорят, что водитель и пассажир будут оставаться сухими в дождливую погоду за счет лобового стекла и солнечной крыши.

Внутри электромобиля достаточно места, чтобы перевозить двух человек. За небольшими сиденьями есть также дополнительные места, где допускается разместить двух детей. Предусмотрены также минимальные средства безопасности, включающие трубчатый каркас, ремни безопасности и большую устойчивость четырехколесного транспортного средства, в сравнении, например, с традиционными веломобилями.

«Выбросы и пробки являются основными проблемами в современной городской среде. Наш солнечный автомобиль может получать энергии на 9000 км пути в год за счет фотоэлектрических модулей на крыше, что приводит к абсолютно нулевой эмиссии для большинства пользователей, которые в среднем перемещаются 30 км в день. Большинство автомобилей в этом сегменте не ездит более 6000 км в год. Дополнительный запас хода можно получать непосредственно от сети с обычной розеткой или c нашими портативными батареями», — сказал глава компании Роберт Хоеверс.

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В дополнение к высокой энергоэффективности, солнечный электромобиль Squad может похвастаться своей ультракомпактностью. По словам компании, машинка занимает около 20% от места типичного автомобиля. Это означает, что она легко припаркуется на переполненной улице или даже найдет место там, где обычным авто парковка запрещена.

источник: squadmobility