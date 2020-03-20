Создан специальный металл, который может плавать на воде

Ученые из частного исследовательского университета США, расположенного в Рочестере, создали специальный металл, который может плавать на воде.

Исследователи из Университета Рочестера создали с помощью лазеров металл, который плавает на воде. Это революционное открытие, которое позволит в будущем создать новое поколение транспортных средств, которые свободно будут перемещаться по воде.

Материал создан таким образом, что алюминиевые пластины обрабатываются лазерами, это привело к тому, что они стали «суперпрочными» – вся конструкция – это две пластины, сужающиеся по краям так, что между ними образуется своего рода воздушный пузырь, который вытесняет металлическую пластину на поверхность воды.

Метал, созданный учеными, превосходит все ожидания. Он не только держится на воде, но и при полном погружении выныривает на ее поверхность! Эти свойства металлу обеспечивает особый узор, который как раз напоминает «муравьиную сетку». В этом маленьком узоре задерживается воздух и просто-напросто выталкивает металл из воды!

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Это изобретение в будущем обеспечит максимально безопасные морские путешествия, ибо метал еще и довольно прочный. Даже если корабль, сделанный из него, все-таки получит повреждение, он сможет остаться на плаву и дойти до безопасного места!