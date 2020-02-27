Создан растительный эко — суперклей, который можно легко удалить при необходимости

Суперклеи полезны в повседневной жизни, но они, как правило, сделаны из агрессивных химикатов, к тому же их очень трудно «отодрать» после того, как они отвердевают. Теперь ученые создали растительный суперклей, который можно легко удалить при необходимости.

Экспериментальный клей был разработан в сотрудничестве между исследователями из финского университета Аалто, Токийского университета, китайского университета Сычуань и канадского университета Британской Колумбии. Его активным ингредиентом являются наночастицы целлюлозы, полученные относительно дешево из растений. В будущем эти частицы могут быть даже собраны из выброшенного растительного материала, такого как отходы сельского хозяйства или бумажной фабрики.

Воду добавляют к наночастицам, после чего полученную смесь помещают между двумя поверхностями, которые необходимо соединить. Когда затем к раствору подводится тепло, вода испаряется, заставляя частицы образовывать связь, превращаясь в соседние слои нанокристаллов целлюлозы.

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СКЛЕЙКИ И МЕЛКОГО РЕМОНТА МЕТОДОМ ПЛАСТИКОВОЙ СВАРКИ

Если кто-то попытается вытянуть две поверхности непосредственно друг от друга, прикладывая силу вдоль плоскости соединения, ему будет очень трудно это сделать — одна капля клея может выдержать растягивающее усилие в плоскости до 90 кг.

Тем не менее, если две поверхности тянутся вбок в противоположных направлениях — так что сила прикладывается перпендикулярно плоскости соединения — то это соединение относительно легко разрывается. Фактически, прочность клея вне плоскости составляет всего одну семидесятую от его прочности в плоскости. Клей даже можно просто скатить с поверхности приложив боковое давление большим пальцем.

Время склеивания занимает около двух часов, хотя эта цифра может быть уменьшена путем увеличения нагрева. Однако существует компромисс, поскольку более высокие температуры (выше 50ºC / 122ºF) приводят к меньшей площади склеивания.

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Как только технология будет развита дальше, она найдет применение в таких областях, как электроника или упаковка, которые остаются неповрежденными в течение срока их предполагаемого использования, но которые также легко разбираются для переработки при утилизации.

источник: aalto