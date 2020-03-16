Составляющие успеха Сингапура в борьбе с коронавирусом Covid-19

Город-государство Сингапур — один из основных деловых партнеров Китая. Неудивительно, что первые случаи коронавируса Covid-19 были отмечены здесь в течение нескольких недель после начала эпидемии. Однако серьезной вспышки в стране удалось избежать.

По мнению известного генетика и популяризатора науки Спенсера Уэллса, которое он изложил, причина в том, что власти города быстро осознали реальную угрозу коронавируса и приняли меры по борьбе с ним.

Опираясь на опыт работы с вирусом атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, в Сингапуре начали тщательно отслеживать каждый случай заражения в поисках связи между ними. Это позволило в течение пары дней выявлять цепочки передачи вируса от одного человека к другому и изолировать всех возможных переносчиков инфекции.

К февралю было принято решение, обязывавшее каждого, кто входит в правительственные или корпоративные здания, оставлять свои контактные данные. Это значительно ускорило работу медицинских «детективов».

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Вторая составляющая успеха Сингапура в борьбе с вирусом — быстрая разработка и развертывание диагностических тестов. Это позволило проверять каждого человека, прибывающего в страну, в течение тех трех часов, что он находился на карантине.

Для сравнения, в США реакция была прямо противоположной. Сначала вспышке коронавируса не придали значения, поскольку ее очаг находился далеко в Китае. Бдительность системы здравоохранения была ослаблена, так что в страну проникли десятки зараженных. Многие из них продолжали ходить на работу даже после появления первых симптомов. При этом разработанные в США системы тестирования на Covid-19 оказались непригодными для использования. В результате число заболевших в стране быстро растет.

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Эксперты отмечают, что главной задаче властей должно стать сглаживание кривой заболеваемости. Иными словами, эпидемию необходимо растянуть во времени, иначе системы здравоохранения не справятся с наплывом зараженных.

источник: hightech.plus