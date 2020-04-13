Солнечный навес от Motosolar для электроскутеров обеспечит им бесплатную зарядку

Электрические скутеры, мотороллеры и мотоциклы со съемными навесами из солнечных батарей пока очень редко встречаются на дорогах. Изменить такое положение вещей намерена компания Motosolar, разработавшая универсальный фотоэлектрический тент, который легко крепится к двухколесным транспортным средствам и заряжает аккумуляторы как во время стоянки, так и на ходу.

Ветро-дождезащитные навесы для скутеров в Азии достаточно распространены, и в Motosolar говорят, что их продукт – это логическая эволюция. По словам разработчиков, их солнечный навес без труда устанавливается на любое персональное транспортное средство и может выдавать до 150 Вт мощности, чего достаточно для движения в солнечный день небольшого электробайка с полностью разряженными батареями.

Устройство способно генерировать до 1 кВт*ч энергии в день. Таким образом, даже далеко не в самом солнечном регионе, припаркованный на солнце электроскутер с навесом от Motosola полностью зарядит свою батарею за несколько часов, что позволит значительно увеличить его запас хода, а иногда и полностью отказаться от платной зарядки.

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Особенно актуальным такое решение станет для жителей азиатских регионов, привыкших к использованию легкого транспорта. Солнечный навес пригодится как работникам мототакси, которые с его помощью значительно снизят издержки на зарядку, так и другому самому распространенному пользователю скутеров – матерям, ежедневно совершающим короткие поездки, связанные с уходом за детьми и домохозяйством. Кроме того, девайс станет востребованным для электротранспорта развлекательной индустрии и туризма: им могут оснащаться гольфкары, транспорт в парках, зеленых зонах и торговых центрах.

«Мы хотим обеспечить недорогое и дружественное решение для рынка электромобильности и борьбы с глобальным потеплением в тех местах, которые нуждаются в этом больше всего. Motosola предлагает три нуля: нулевой углеродный след, ноль долларов за километр и ноль налогов», — отмечает Janick Simeray, один из основателей компании.

Благодаря запатентованной конструкции навесная крыша может применяться в самых разных широтах. На время парковки солнечный модуль может наклоняться до 45°, принимая оптимальный угол для поглощения света, даже в странах Европы. Возможность наклона панели вверх также помогает при монтаже и демонтаже устройства.

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Солнечный навес предназначен для транспорта с максимальной скоростью 45-55 км/ч. Полный день пребывания на солнце может обеспечить более 50% от общего заряда батареи. В Motosola утверждают, что их прототип, использующийся в Шэньчжэне, не подключался к сети для подзарядки в течение 3-х месяцев.