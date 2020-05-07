Солнечные жалюзи SolarGaps, созданные украинцами, завоевали европейский рынок

Стартап SolarGaps работает над умными жалюзями, способными генерировать солнечную электроэнергию. В команде отмечают, что одного квадратного метра таких жалюзей хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или 30 светодиодных лампочек.

Как рассказал операционный директор SolarGaps Юрий Цверкун, SolarGaps стал первым украинским стартапом, который получил финансирование от Horizon 2020 во второй фазе после введения дополнительного этапа интервью в Брюсселе.

“Мы попали в 5% европейских стартапов, которым удалось получить средства от Horizon 2020. Для нас это большое и важное достижение – не каждый день стартапу дают 1 млн евро безвозвратных средств на развитие. Уверены, в будущем наш продукт станет обязательной частью smart cities, которая превращает вертикальные фасады зданий в солнечные электростанции”, – отметил Цверкун.

Привлеченное финансирование позволит SolarGaps доработать b2b-продукт и подготовить его к выходу на рынок. Кроме этого стартап заявил, что уже получил сертификацию в Евросоюзе для b2c-продукта и через месяц начнет продажи через дилеров в странах ЕС. По словам Цверкуна, эти два продукта будут похожи внешне, но отличаться в техническом плане и с точки зрения управления.

ЖАЛЮЗИ-ОРИГАМИ SOLGAMI ПРЕВРАЩАЮТ ОКНА В СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Основатель стартапа Евгений Эрик рассказал, что для получения гранта команда выполнила ряд серьезных условий. «Во-первых, мы доработали продукт до так называемой предмассовой стадии. Во-вторых — получили непосредственно сертификацию в ЕС. Наконец, показали, как наше решение применяется на деле».

ПОЛИМЕРНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОКОН ЗАМЕНИТ КОНДИЦИОНЕРЫ И ПОВЫСИТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ

Команда SolarGaps два раза ездила в Брюссель для представления проекта Еврокомиссии. Как говорят представители стартапа, комиссия состояла из представителей инвестиционных фондов которые анализировали бизнес-стратегию и перспективы продукта на европейском рынке.

источник: ua.solargaps.com