Революционная зарядная станция заправит электромобиль всего за 15 минут!

В Дании заработала первая революционная зарядная станция от архитектурного бюро COBE, и энергетический гигант E.On, они уже готовы развернуть целую сеть модульных и автономных станций будущего.

Одну из таких станций открыли на шоссе в датской Фредериции. Сейчас станция оснащена зарядными колоннами от АВВ мощностью до 150 кВт, но возможен апгрейд до 350 кВт. Поддерживающие такую мощность электрокары ближайшего будущего будут заряжаться за 15 минут.

Впрочем, и владельцам нынешних электромобилей скучать не придется — не меньше скорости поражает внешний вид утилитарного сооружения.

В основе конструкции — модули-деревья с железобетонным сердечником, в остальном сделанные из экологичных материалов. Наверху каждого — подобие солнечного козырька. Убирая некоторые секции, можно добиться нужной степени затененности. Из таких «грибков» можно собирать станции различного размера и конфигурации.

ONE PUCK — ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА С ПОМОЩЬЮ ГОРЯЧЕГО ЧАЯ ИЛИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

В каждом проекте часть территории отведена под зеленую зону: в ней ожидать зарядки аккумуляторов гораздо приятнее, чем по соседству с обычной бензозаправкой.

В COBE указывают, что часть энергии станция получает от установленных на крыше солнечных батарей, но какова доля зеленого электричества не уточняют.

Дэн Стуббергаард, основатель COBE, говорит: «За электротранспортом будущее. Мы предоставляем водителям электрокаров возможность и самим перезарядиться в центре зеленого оазиса. Энергия и технология зеленые, так что мы хотели, чтобы архитектура и выбор материалов это отражали».

ЭЛЕКТРОСКУТЕР ЗАРЯДИЛИ ВСЕГО ЗА ПЯТЬ МИНУТ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТ STOREDOT

E.On планирует развернуть сеть из полусотни таких станций на территории Дании, Швеции и Норвегии — мирового лидера по темпам электрификации транспорта.