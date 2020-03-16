Солнечные панели на основе печатных фотополимеров сделают чистую энергию доступной (видео)

Австралийский физик обещает, что солнечная энергия для бытовых нужд станет такой же доступной, как подписка на услуги сотового оператора.

Профессор Пол Дастур, работающий в Университете Ньюкасла, представил солнечную полимерную пленку, создаваемую с помощью печати электронными чернилами.

Фотогальванические панели толщиной менее миллиметра с двусторонним клейким покрытием внешне напоминают упаковочный материал и имеют себестоимость производства меньше $10 за квадратный метр.

Над этой технологией Дастур работал больше десяти лет, и наконец он организовал двухсотметровую инсталляцию с применением своей солнечной пленки, чтобы продемонстрировать возможности ее коммерческого использования.

Главным недостатком печатных гибких органических солнечных батарей по сравнению с кремниевыми панелями является их недолговечность, так как фотоэлемент в пленках разрушается намного быстрее.

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Однако профессор Дастур верит, что эта проблема нивелируется низкой себестоимостью и простотой замены элементов: «На нынешнем этапе развитие солнечной энергетики упирается в вопрос: сколько стоит произведенная энергия? Пленки просты и дешевы в производстве, монтаже, и в промышленных масштабах стоимость полученной с их помощью электроэнергии вполне конкурентоспособная».

Дастур предсказывает, что скоро оптовые провайдеры солнечной энергетики станут подписывать клиентов на свои тарифные планы по аналогии с операторами мобильной связи.

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На монтаж средней крышной станции для сбора солнечной энергии потребуется один день и пара специалистов-техников, а печатать пленку с фотоэлементами на недорогих принтерах можно сотнями метров в день.