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Солнечные панели из PET-пленки в 30 раз дешевле аналогов из жестких кремниевых пластин (видео)

16.02.2020
Солнечные панели из PET-пленки в 30 раз дешевле аналогов из жестких кремниевых пластин

Солнечные панели из PET-пленки создали в Австралии. Их изготавливают путем печати электронных чернил на прозрачный пластиковый лист. Панели можно сгибать и прикреплять к поверхности любой кривизны.

Панели печатаются на пластиковой пленке толщиной < 0,1 мм. Они вырабатывают и проводят электричество благодаря особым электронным «чернилам». Солнечную пленку можно быстро напечатать в «промышленном масштабе» на обычных офсетных печатных станках и можно использовать для быстрого развертывания на больших территориях.

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Квадратный метр таких панелей стоит $7,42, что в 30 раз дешевле аналогов из жестких кремниевых пластин, например, панели для «солнечной крыши » от Tesla стоят $235 за м2, и они могут работать даже при слабом освещении. Это означает, что тонкопленочные модули можно размещать в тени или ориентировать на неосвещенную сторону.

Солнечные панели из PET-пленки в 30 раз дешевле аналогов из жестких кремниевых пластин

Группа профессора Пола Дастура из Университета Ньюкастла в Австралии более десяти лет работала над созданием легких солнечных панелей, производимых способом рулонной печати подобно обыкновенным газетам. Университет Ньюкасла — один из трех ведущих исследовательских центров в мире, где тестируются печатные солнечные панели.

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Основа гибких панелей — тот же самый прочный пластик PET, что и материал для привычных пластиковых бутылок. Это значит, что основой для солнечных модулей может стать вторично переработанный пластик.

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