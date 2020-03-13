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Солнечные панели дополнительно будут кондиционировать здания

13.03.2020
Солнечные панели дополнительно будут кондиционировать здания

Ученые из Стэнфордского университета совместно с китайскими коллегами создали устройство, которое конвертирует солнечный свет в электричество и одновременно охлаждает большие объемы воздуха.

Работающий в Стэнфордском университете инженер Шаньхуэй Фань модернизировал устройство широко распространенных для превращения солнечного света в электроэнергию. После внесения конструктивных изменений она начала выполнять дополнительную функцию – понижать температуру воздуха.

Верхний, принимающий солнечные лучи слой остался неизменным – он состоит из полупроводниковых фотоэлементов, превращающих видимый свет в электроэнергию. Принципиально новым является нижний слой, который изготовлен из материалов, способных отвести тепло от крыши здания на основе процесса, известного как радиационное охлаждение.

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Это хорошо известный физический процесс – даже человеческое тело выделяет тепло через инфракрасное излучение, которое можно увидеть только с помощью приборов ночного видения. В общем случае в строительстве радиационное охлаждение зданий не особенно эффективно из-за плотности атмосферы Земли, воздух которой не дает теплу беспрепятственно уходить в ледяной космос.

Профессор Юго-восточного Университета (КНР) Шаньхуэй Фань в своих ранних опытах создал материалы, которые превращают излучаемое зданиями тепло в направленные инфракрасные лучи, проходящие через атмосферу. Отдавая тепло в пространство, они сберегают энергию, которая потребовалась бы для кондиционирования внутренних помещений зданий.

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Опытный двухслойный, конвертирующий свет в электричество и отводящий тепло от дома образец имеет диаметр пирожковой тарелки. Его установили на крыше здания Стэнфордского университета и после запуска сравнили температуру на поверхности крыши с температурой устройства. Поверхностный слой нагрелся сильнее, чем крыша, тогда как нижний, отводящий слой оказался значительно холоднее температуры воздуха на крыше. По словам разработчиков, это первый в мире аппарат, который не только генерирует энергию, но и экономит ее.

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