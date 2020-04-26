Солнечные окна, обеспечат все здание электроэнергией

Стоит только представить себе будущее, в котором дома получают всю необходимую энергию прямо из окон.

Многие лучшие умы годами бились над этой концепцией, но только сейчас пять ученых из Лос-Аламосской национальной лаборатории сумели показать рабочие полномасштабные модели солнечных окон, которые достаточно большие, чтобы удовлетворять потребности в энергии целых зданий.

Ученые заявили, что ключевым компонентом солнечных окон являются так называемые «люминесцентные солнечные концентраторы» (LSCS). Эти концентраторы могут «собирать солнечный свет на больших площадях, а также выполнять функцию устройств, управляющим светом». Они собирают солнечный свет с помощью коллоидных квантовых точек, которые имеют свойства поглощать свет.

Флуорофоры в LSCS также помогают окнам делать свою работу. Они поглощают не только ультрафиолетовую, но и часть инфракрасного спектра излучения. При этом они сами испускают излучение в инфракрасном спектре, только на другой длине волны. Это позволяет не только отводить поглощаемую энергию и преобразовывать ее в электричество, но позволяют таким «солнечным окнам» выглядеть прозрачными.

SUNMAN ВЫВОДИТ НА РЫНОК ОБЛЕГЧЕННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 2 МИЛЛИМЕТРА

Команда использовала технику «хирургического скальпеля» для создания окна. Этот метод часто используется в печати, чтобы удалить излишки краски и привести к однородности ее слоя. Ученые же добились создания однородного слоя полимерного композиционного материала на больших стеклянных панелях, которые можно использовать как обычные окна.