Солнечные навесы Ulta Chaata производят чистую энергию и питьевую воду

Два индийских предпринимателя разработали устройство под названием Ulta Chaata, которое, по их утверждению, является «самой передовой интегрированной системой plug and play» для создания затенения, сбора воды и выработки энергии.

Солнечные козырьки и навесы, которые могут обеспечить создание тени от палящего солнца и одновременно преобразовывать его излучение в электричество для обеспечения потребностей близлежащей инфраструктуры или отправки в централизованную сеть не являются новинкой. Однако стартап ThinkPhi со своим флагманским продуктом пошел дальше и выпустил Solar Shed Model 1080, которая не только производит «чистую» электроэнергию (и хранит ее в интегрированных батареях), но также способна собирать и фильтровать дождевую воду.

Установка, крыша которой немного напоминает вывернутый зонт, оснащена солнечными панелями и навесом в виде воронки, форма которого идеально подходит для сбора дождевой воды. Также система оснащена фильтровальной камерой и имеет ряд встроенных ламп для создания автономного освещения.

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Самая большая из моделей – 1080XL – имеет высоту 8 метров и крышу размером 20х20 метров и, по заявлению разработчиков, способна выдавать 45 кВт пиковой мощности, а также собирать и фильтровать сотни тысяч литров воды в год в зависимости от количества местных осадков.

Солнечный навес оборудован центральной операционной системой под названием «phi-box», которая может управлять несколькими устройствами. Датчики, встроенные в каждый навес, получают данные из окружающей среды, рассчитывают количество собранных ресурсов и предупреждают оператора через мобильное приложение в случае какого-либо сбоя в системе.

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Продукт компании, как нельзя лучше подходящий для таких стран как Индия с ее высокой инсоляцией и обильными сезонными дождями, может применяться в самых разнообразных направлениях: от небольших тентов в частных домах до создания огромных автобусных или железнодорожных остановок. Одним из наиболее оптимальных решений, по мнению авторов проекта, может стать использование таких навесов на парковочных стоянках для зарядки электромобилей, хотя конкретные данные о эффективности солнечных панелей устройства ими не сообщаются.

Каждый фотоэлектрический навес поставляется с 15-летней гарантией, а его стоимость зависит от размеров и начинается от 1500 долларов.