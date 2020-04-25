Солнечные модули установленные на «Звезде Смерти» из «Звездных войн» обеспечат энергией 2,5 млрд домохозяйств земли

Немецкая энергетическая компания EOn посчитала количество солнечных панелей, которые теоретически можно установить на поверхность «Звезды смерти» из фантастической вселенной «Звездных войн». Выяснилось, что версия космической боевой станции способна обеспечить солнечной энергией 2,5 млрд. домашних хозяйств планеты.

К средине 21 века Китай планирует запустить в эксплуатацию на орбите гигантскую фотоэлектрическую систему, способную производить несколько гигаватт электроэнергии, которая будет отправляться на Землю при помощи микроволн. Уже через пять лет китайские инженеры планируют начать испытания с прототипом мощностью около мегаватта.

Согласно расчетам EOn, Китай может добиться успеха, используя модель станции Галактической империи из саги о звездных войнах. На одной только солнечной стороне грандиозной «Звезды смерти», диаметром 164 км, может быть установлено 40 000 квадратных километров фотоэлектрических модулей. Немецкая компания учла в расчетах и площадь, которую займут сооружения для обслуживания станции, система обороны и вентиляционные шахты.

Общая мощность модулей на поверхности космической станции может достигать 171,4 МВт на квадратный километр. Это позволило бы производить 6800 ГВт энергии.

К 2030 ГОДУ КИТАЙ НАМЕРЕН ПОСТРОИТЬ ОРБИТАЛЬНУЮ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 200 МЕГАВАТТ

Если солнечные батареи постоянно бы находились со стороны солнца, генерируемая энергия смогла бы обеспечить 2,472 миллиарда домашних хозяйств с ежегодным потреблением 2500 кВт*ч.

В «Возвращении Джедая» диаметр «Звезды смерти» был – 900 км, с такими параметрами мощность вырабатываемой солнечной энергии составила бы невероятные 218 000 ТВт*ч, что в 10 раз превысило бы потребности человечества в электричестве.

источник: pv-magazine