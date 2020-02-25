Солнечные электростанции, встроенные в крыши и фасады зданий покроют более 50% спроса на электроэнергию

Исследовательская группа из Политехнической школы Лозанны (EPFL), Университета Санкт-Галлена, Университета прикладных наук Люцерна и Университета прикладных наук Фрайбурга пришла к выводу, что солнечные электростанции, установленные на крышах и фасадах зданий могут покрыть более 50% сегодняшнего спроса на электроэнергию.

В рамках Национальной исследовательской программы по переходу на возобновляемые источники энергии (NRP 70) ученые изучили все существующие здания в стране на предмет установки солнечных электростанций, интегрированных в здания (BIPV), основываясь на эстетических, экологических и экономических критериях.

Результат: «Все застройщики и архитекторы могут использовать эту технологию для реконструкции существующих зданий». Для этого также следует последовательно использовать и жилые здания в городах.

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«Новые производственные процессы делают интегрированные в здания солнечные электростанции инновационными и привлекательными как в городских, так и сельских регионах», — объясняет Эммануэль Рей, глава Лаборатории устойчивой архитектуры и технологий EPFL (LAST).

Благодаря разнообразию цветов, текстур и форматов солнечные батареи можно «гибко интегрировать в крыши и фасады зданий». Это относится как к мелким мероприятиям по поддержанию состояния зданий, так и к мероприятиям по их полной реконструкции.

Хотя первоначальные инвестиции в реконструкцию зданий с использованием интегрированных солнечных электростанций выше, чем в реконструкцию зданий без них, тем не менее, инвесторы могут ожидать «удовлетворительного дохода», особенно если применение технологии BIPV рассматривается уже на ранней стадии проектирования и оптимизируется в соответствии с различными критериями.

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В зависимости от типа здания, мощности солнечной электростанции и возможной установки системы хранения электроэнергии, степень самообеспечения энергией для реконструируемых зданий может достигать 87%, если при этом еще и заменить систему отопления, работающую на ископаемых видах топлива, на тепловой насос.