Солнечная установка украинского изобретателя обходится не дороже 10 евро/м2

Сергей Юрко физик-энтузиаст из Миргорода (Полтавская область) разработал и сконструировал чрезвычайно простую и дешевую солнечную станцию для подогрева воды. Разработчик утверждает, что это крупнейшая солнечный коллектор подобного типа в Украине. Более того, если по новому проекту украинского инженера построят такую установку — она может стать второй по величине в мире.

Как заявляет изобретатель, который два года работал над своим «детищем», один квадратный метр самодельной солнечной установки обходится не дороже 10 евро, тогда как существующие на рынке аналогичные коллектора стоят 200 евро и более за один квадратный метр. При таких ценах, на подогрев с помощью солнечного излучения затрачивается почти в три раза меньше средств, чем на сжигание природного газа, отмечает украинский физик.

Инновационная солнечная станция, состоящая из зеркальных секций теплового аккумулятора, деревянного каркаса и металлических труб, работает по принципу увеличительного стекла, которым в детстве играл на солнце практически каждый ребенок. Вогнутые зеркала, отражая солнечные лучи, фокусируют их на трубе с тепловым аккумулятором. Внутри трубы движется вода, которая подогревается до требуемой температуры. При этом, отмечает конструктор, необходимо соблюдать фокусировку средней точности, поскольку высокоточная конструкция может вызвать перегрев или даже возгорание.

По словам Сергея Юрко, существенными недостатками такой солнечной установки остаются относительно крупные габариты и невозможность заменить традиционные источники энергии при неблагоприятных погодных условиях. В итоге, при отоплении помещений зимой без подстраховки (газового/твердотопливного/электрического котла) не обойтись. В то же время с весны до поздней осени изобретение миргородского инженера вполне может заменить электрический бойлер.

СМАРТ-ОКНА БЛАГОДАРЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ БУДУТ АККУМУЛИРОВАТЬ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ

В то время как уголь, природный газ и электроэнергия стремительно дорожают, изобретение украинского ученого может стать выходом из сложившейся ситуации не только для обычных домохозяйств, но и для теплоснабжающих организаций и промышленных предприятий. По словам специалиста, такие солнечные станции, период окупаемости которых составляет примерно 2 года, могут обеспечить городских жителей теплом и рабочими местами, а заводы смогут использовать энергию небесного термоядерного реактора для горячего водоснабжения, отопления офисов, генерации пара, любых нагревательных процессов до 200-300 градусов, всевозможных сушилок и парилок.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И ВОДОРОД — ПОЛНАЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ ДОМА

Сейчас Сергей Юрко продолжает работать над совершенствованием технических параметров самодельной солнечной установки. В то же время физик уже разработал проект обеспечения центральной части Миргорода горячей водой с использованием солнечной энергии. Проект стоимостью 533 000 евро поможет обеспечить ГВС 7% жителей города. Специалисты подсчитали, что это дешевле, чем подогревать воду с помощью газа или традиционных солнечных панелей. Изобретатель надеется, что его разработка окупится уже через 2-3 года, так как ежегодная экономия составит 825 000 кубометров газа.