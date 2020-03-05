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Согласно философии Маска, именно ставка на инновации имеет решающее значения для успеха компаний

05.03.2020
Согласно философии Маска, именно ставка на инновации имеет решающее значения для успеха компаний

Технологическим лидерством SpaceX и Tesla обязаны, как объяснил Маск, качественному подбору кадров — берут только самых лучших. Кроме того в компаниях созданы структуры, стимулирующие инновационную деятельность сотрудников.

SpaceX — одна из самых требовательных к подбору персонала компаний в мире. В ходе дискуссии на симпозиуме Ассоциации Военно-воздушных сил США Илон Маск рассказал, какими именно критериями руководствуются в SpaceX, рассматривая кандидатуры соискателей.

Маск сообщил, что во время собеседований кандидатов просят предъявить доказательства исключительных способностей, в первую очередь в области инноваций. Так компания отбирает людей, которые действительно будут создавать новые технологии.

Неясно, как именно соискатели должны подтверждать свою компетенцию в сфере инноваций. Возможно, в SpaceX внимательно изучают послужной список или же дают некие задания в ходе самого интервью.

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Судьба тех, кто уже работает в SpaceX, также зависит от их склонности к созданию новых технологий. Внутри компании действует структура, стимулирующая инновационную деятельность сотрудников. Однако цена ошибки очень высока — вплоть до увольнения. При этом работники, которые вовсе не пытается высказывать и реализовывать новые идеи, теряют свои должности еще быстрее.

Согласно философии Маска, именно ставка на инновации имеет решающее значения для успеха его компаний. Предприниматель отметил, что быстрое развитие технологий позволяет компаниям SpaceX и Tesla не опасаться кражи интеллектуальной собственности, так как они опережают конкурентов по всем ключевым направлениям минимум на три года. Поэтому они никак не защищают свои патенты.

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Аналогичный принцип распространяется на целые страны. Например, если США хотят эффективно конкурировать с Китаем в космической сфере, им необходимо выстраивать политику, направленную на стимуляцию технологического развития, считает Маск.

источник: techcrunch

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