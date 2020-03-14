Смарт-улица в Лондоне благодаря пешеходам производит энергию

Обычная улочка в лондонском Вест-Энде была преобразована в первую в мире энергосберегающую «умную» улицу благодаря специальному тротуару из вырабатывающей энергию плитки от Pavegen. Более того, пешеходы, которые проходят Бёрд-стрит, могут запустить у себя на смартфоне специальное приложение и увидеть, сколько электроэнергии они произвели своими шагами.

Компания Pavegen установила на Бёрд-стрит участок своего «умного» покрытия площадью 10 квадратных метров, которое может преобразовывать кинетическую энергию шагов в электричество. Также дорожное покрытие оснащено встроенными Bluetooth-передатчиками, поэтому пешеходы могут взаимодействовать с тротуаром через приложение для смартфона. Люди могут видеть, как их шаги на энерговырабатывающем тротуаре превращаются в чистое электричество.

Генеральный директор Pavegen Лоуренс Кембалл-Кук заявил: «Благодаря тому, что мы уже разместили участки наших «умных тротуаров» в Вашингтоне и на важных транспортных узлах, в том числе в Хитроу, мы можем продемонстрировать, как наши технологии можно воплощать в жизнь уже сейчас.

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Размещение энерготротуаров в районах популярных магазинов может стать прекрасным новым источником возобновляемой энергии».

Один шаг на плитку размером 45х60 сантиметров может генерировать около 7 Вт электроэнергии в зависимости от веса человека. 5 процентов выработанного электричества используется на включение подсветки плитки, а 95 процентов отправляется в аккумуляторы либо используется для прочих целей.

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Лондонская Бёрд-стрит может похвастаться и другими устойчивыми технологиями, к примеру скамейками CleanAir, разработанными Airlabs, которые умеют всасывать диоксид азота из воздуха, тем самым очищая окружающий воздух. Также на улице была использована очищающая воздух краска AirLite.

По сути, можно сказать, что улочка стала прекрасной демонстрацией того, какими должны быть более здоровые городские районы.