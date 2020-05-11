Сколько можно заработать на домашней СЭС и «зеленом» тарифе (видео)

Полтавчанин Игорь Клименко установил на крыше дома и сарая солнечную электростанцию мощностью 23 кВт и зарабатывает около $500 в месяц. 86 панелей занимают примерно 130 квадратных метров.

Добытую экологическим путем энергию можно монетизировать, продавая государству по зеленому тарифу. Сегодня станция приносит семье Игоря около $500 в месяц, а в пиковые летние месяцы может приносить до $800 в месяц.

В 2017 году Клименко заинтересовался темой зеленой энергетики: «Я работаю официально, хотелось иметь еще какой-то дополнительный доход для семьи». Начал изучать, как можно использовать ее в частных домохозяйствах. На глаза попалась статья про кредитование под зеленую энергетику от одного из украинских банков, там же было упомянуто несколько компаний, которые занимаются оборудованием и обслуживанием таких домашних станций. На тот момент в полтавской области было зарегистрировано всего 13 таких станций.

В апреле 2017 года Игорь пригласил представителей нескольких компаний на объект — дом своих родителей в Полтавской области. Оказалось, что он вполне подходит для реализации проекта домашней солнечной станции с незначительными доработками (пришлось менять крышу, поскольку установка панелей дает на нее внушительную нагрузку). Обсудили стоимость проекта, его возможности и приступили к строительству, которое завершилось уже в июне. Правда, полноценно запуститься удалось лишь в ноябре — проволочки возникли из-за разрешительных документов от Облэнерго.

Это пока первая и единственная солнечная станция на весь Машевский район Полтавской области. «Но у меня уже есть информация, что некоторые фермеры планируют строить подобные станции в нашем и других населенных пунктах района», — говорит Игорь.

Характеристики СЕС

Панели занимают примерно 130 кв.м. Всего их 86 штук по 1,5 кв.м. каждая, размещаются только на крышах дома и сарая, хотя можно ставить их и на земле. Мощность этой станции — 23 кВт, при максимально разрешенной на сегодня для таких домохозяйств в Украине — 30 кВт. «Все документы мы сделали на 30 кВт, но учитывая те финансовые ресурсы, которые у нас были, решили поставить СЕС на 23 кВт. Если у нас появятся дополнительные средства, можно будет доставить панели — и будет максимально мощная станция, которая разрешена», — пояснил Игорь.

Станция сетевая. То есть вся сгенерированная энергия передается на сеть Облэнерго: семья не использует ее для своих потребностей, а в полном объеме отдает, пользуясь общей энергией, как обычный потребитель. «Принцип такой: то, что мы используем для собственных нужд, минусуется от того, что мы сгенерировали. Разница нам оплачивается на карту. Например, мы сгенерировали 500 кВт в месяц, 200 кВт использовали для собственных нужд, в итоге получили оплату за 300 кВт», — пояснил Клименко.

Вся информация о том, сколько сгенерировала станция, автоматически передается Облэнерго через интернет, Игорь же может видеть постоянно обновляющиеся данные на смартфоне или компьютере. КАК ПОСТРОИТЬ МАЛУЮ СОЛНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ МОЩНОСТЬЮ 30 КВТ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

Уход за станцией минимален. Некоторые говорят, что панели надо мыть, однако Игорь считает, что с этой задачей отлично справляются естественные осадки. Если в сети возникает неполадка, срабатывают предохранители, которые защищают станцию от поломки. Техническое обслуживание осуществляет та же компания, которая делала установку — это входит в стоимость самой станции. На панелях установлены веб-камеры, которые позволяют подрядчику мониторить их механическое состояние. Информация о поломке поступит к ним автоматически через интернет.

Затраты и доходы

Станция генерирует энергию в любое время года — и летом, и зимой. Летом, естественно больше. Максимально она может генерировать 4000 кВт в месяц — это примерно 15 000 — 20 000 грн из расчета 18 евроцентов за киловат (такова цена по зеленому тарифу, которую утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на 2017-2019 года). Деньги выплачивают в гривнах по текущему курсу — раз в месяц. На первый квартал 2018 года — это 5 грн 86 копеек. Из этой суммы высчитываются налоги, после чего на руки владелец станции получает по 4 грн 70 копеек за киловатт.

Игорь подключил свою станцию 10 ноября и сразу начал получать выплаты, хоть и небольшие — примерно по 1000 грн в зимние месяцы.

Даже в те месяцы, когда мы генерировали минимально энергии, нам этого хватало на покрытие собственных нужд — за электроэнергию мы не платили и еще сверх того получили условную тысячу. МОЖЕТ ЛИ ДОМАШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА 30 КВТ ПРИНОСИТЬ ДОХОД $800 В МЕСЯЦ

Уже начиная с февраля станция начала приносить заметные деньги: за последний месяц семья заработала больше $100 (2 900 грн за вычетом налога и военного сбора), а марте, который выдался аномально холодным в этом году, Клименко получили 4800 грн чистыми. «За апрель оплаты еще не было, но уже видно, что мы сгенерировали 2560 кВт», — говорит Игорь.

В свою станцию Игорь вложил 650 000 грн — на апрель 2017 года это было эквивалентно $24 000. «Тогда был как раз скачек доллара и получилось немного дороже, чем если бы я строил ее сейчас. Плюс с каждым годом оборудование дешевеет — там своя специфика: появляется более эффективное оборудование с меньшими затратами по ресурсам на производство. Но жалеть не нужно — станция у нас уже есть, а так мы бы только начинали ее строить», — говорит Клименко.

Игорь рассчитывает, что станция полностью окупится за 5 лет, после чего начнет приносить чистый доход. «Если летом будут солнечные дни, а зимой будет лежать снег и не будет много пасмурных дней, то может и быстрее», — говорит Клименко.

Танцы с бубном

Есть большое количество нормативно-правовых актов, которыми регулируется процесс установки и характеристики домашних станций. Все это согласовывается с Облэнерго, и там прописаны четкие сроки — за 90 календарных дней госкомпания должна проверить, позволяет ли оборудование получать дополнительную нагрузку на сеть.

«У нас процесс затянулся: мы уже смонтировали станцию и запустили ее в тестовом режиме, но Облэнерго не разрешало ее подключать — нам необходимо было поставить трехфазный двунаправленный счетчик и увеличить в документах мощность до 30 кВт. В июне мы это сделали, после чего с июля по конец октября ждали разрешение от Облэнерго, без которого не могли подсоединиться к сети», — вспоминает Игорь.

Задержку в Облэнерго аргументировали тем, что у них стоял старый трансформатор на 60 кВт, который не выдержал бы нагрузку от станции Клименко. В итоге по истечению 90 дней Облэнерго, так и не заменив трансформатор, разрешил Игорю подсоединить свою станцию к сети. “В конце ноября они все-таки поставили трансформатор помощнее, но на тот момент станция уже больше месяца работала — так что я не видел проблем запустить ее еще в июле”, — говорит он.

За эти 3-4 теплых месяца Клименко недополучил прибыли примерно на 60 000 грн из расчета, что за один солнечный месяц станция может приносить около 15 000 грн/мес.

Если бы мы включили станцию сразу, то возможно окупили бы уже около 10% затрат на станцию.

С другими трудностями семья не сталкивалась — все заявления принимали вовремя, представители областных и районных ведомств на объект выезжали без проблем, и в целом проволочка с трансформатором стала единственным препятствием для быстрого подключения.

«Я не жалею о своем решении. Станция уже приносит доход, возможно не такой, как хотелось бы, но сразу много денег не заработаешь — нужно время. Когда пройдет год эксплуатации, можно будет говорить на практике, сколько станция приносит, какие есть дополнительные затраты и т.д. Пока все работает и новых затрат не требует», — говорит Игорь Клименко.