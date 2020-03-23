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Skoda запустила серийное производство нового городского электромобиля Skoda Citigo e iV

23.03.2020
Skoda запустила серийное производство нового городского электромобиля Skoda Citigo e iV

Автопроизводитель Skoda запустила серийное производство своей первой электрической модели. Дебютный электромобиль сошел с конвейера на заводе Volkswagen в словацкой столице Братиславе.

«Это первая электрическая модель нашего бренда, которая отличается высоким качеством производства, а также имеет практические преимущества», — отметил Майкл Олиеклаус, глава производственного отдела Skoda.

По сравнению с более ранними модификациями Citigo с двигателями внутреннего сгорания, наиболее характерной чертой новинки является закрытая радиаторная решетка, окрашенная в тот же цвет, что и весь автомобиль. В остальном же, внешний вид Citigo е вряд ли можно отличить от предыдущих версий.

Skoda запустила серийное производство нового городского электромобиля Skoda Citigo e iV

В ходе презентации первого серийного электромобиля в компании отметили, что поставки в дилерские центры запланированы на начало 2020 года.

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Электрический ситикар перемещается с помощью электродвигателя мощностью 61 кВт с 210 Нм крутящего момента. За 12,3 секунды автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч, а его максимум – 130 км/ч. Батарея имеет емкость 36,8 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 260 км по циклу WLTP.

Skoda оценивает расход энергии в пределах 14,8 кВт*ч на 100 км. Бортовое зарядное устройство мощностью 7,2 кВт и обычная розетка восполнят 80 процентов за 4 часа. А вот быстрая зарядка и 40 кВт переменного тока зарядят аккумулятор электромобиля до того же уровня примерно за час.

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Весь привод базируется на модульной системе Volkswagen. Стоимость базовой версии электромобиля в Германии составляет 20 950 евро, а с учетом местных субсидий цена модели снизится до 16 570 евро.

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