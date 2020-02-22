Škoda представила электрический и гибридный автомобили под новым брендом iV

Чешская компания Škoda, принадлежащая концерну Volkswagen, представила новые автомобили собственного производства, которые будут выпускаться под брендом iV. Первыми двумя представителями модельного ряда электрических автомобилей нового бренда стали Citigoe iV и Superb iV.

Помимо семейства электрокаров, чешский производитель намерен организовать единую экосистему внутри бренда iV. Такой подход позволит существенно упростить процесс эксплуатации транспортных средств.

Что касается представленных новинок, то Citigoe iV имеет в своём оснащении полностью электрический двигатель, а Superb iV наделён plug-in гибридной силовой установкой.

Особый интерес представляет Citigoe iV, розничная стоимость которого, как ожидается, будет находиться в пределах $20 000. Новинка представляет собой компактный городской четырёхместный автомобиль, который работает на основе электрического двигателя мощностью 61 кВт. В оснащении блок аккумуляторных батарей на 36,8 кВт·ч, благодаря которому запас хода электрокара равен 265 км.

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Стоит отметить компактные габариты первого электрокара. Длина авто равна 3597 мм, а ширина — 1645 мм, при этом объём багажного отделения равен 250 л (посредством сложения сидений может быть увеличен до 923 л). Что касается внешнего облика новинки, то он достаточно стандартен для городских автомобилей с 4 дверями и люком на крыше.

Что касается Superb iV, то обновлённая модель имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., который дополняется электрической силовой установкой на 115 л. с. Комбинированная система позволяет получить мощность в 218 л. с., а крутящий момент достигает отметки в 400 Н·м. Электрический двигатель позволяет преодолеть 55 км на одном заряде, тогда как использование стандартного мотора увеличивает запас хода до 850 км.

В конструкции имеется блок аккумуляторных батарей на 13 кВт·ч. Автомобиль соответствует нормам Euro 6d TEMP, поскольку в комбинированном режиме выброс углекислого газа составляет всего 40 г/км.

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Стоит отметить, что при работе на электрическом двигателе авто передвигается не бесшумно. Разработчики применили генератор звука E-noise, который помогает пешеходам и велосипедистам слышать приближающееся транспортное средство.

источник: skoda-auto