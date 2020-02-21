Скандальные «высокотехнологичные» проекты России

Прогресс не стоит на месте. Будучи прямой наследницей Советского Союза Россия все еще старается делать «высокотехнологичные» вещи. Иногда получается довольно «странно» и нередко с очередным скандалом на тему о том, куда же ушли бюджетные средства.

Робот «Игорек» от «Калашникова»

В 2018 году на форуме «Армия» концерн «Калашников» представил робота «Игоря» для решения боевых и инженерных задач. Впрочем, пока машина будущего умеет только стоять прямо.

Реализация проекта была запланирована на 2020 год. Появятся ли роботы в армии, покажет только время. Сразу после презентации над разработкой «Калашникова» вдоволь поиздевались пользователи социальных сетей, оставляя едкие комментарии и коллажи.

Робот «Борис»

В 2018 году на форуме в Ярославле, который ежегодно проводится по распоряжению президента страны, был показан новейший робот «Борис».

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ РОБОТ WALK-MAN БУДЕТ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Все бы ничего, если бы только новейшая машина не оказалась человеком, переодетым в костюм робота. Скандал вокруг разработки, на которую ушли бюджетные деньги, был огромным.

Электрокар «Калашников»

При первом взгляде на электро-суперкар из ИЖ «Комби» хочется попросить конструкторов «Калашникова» вернуться к истокам – созданию огнестрельного оружия.

«КАЛАШНИКОВ» РАЗРАБОТАЛ КОНКУРЕНТА TESLA, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУПЕРКАР С КУЗОВОМ ОТ ИЖ-КОМБИ

Автомобиль был показан в 2018 году на армейском форуме. Технических характеристик инновации не раскрыли до сих пор. Известно только, что отдача двигателя CV-1 должна будет составить 680 лошадиных сил.

Автомобиль-вертолет

Одна из самых странных разработок российских инженеров последнего времени. В основе лежит идея соединения автомобиля и вертолета. В данный момент проект находится на стадии прототипа.

5 КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ИЛОНА МАСКА, ГРАНИЧАЩИХ С ФАНТАСТИКОЙ

Нельзя не отметить, что выглядит инновационная машина не слишком-то убедительно. Интересно, с такими «строгими» формами, какой у разработки компании Innova будет показатель аэродинамики?

YotaPhone

Попытка «Ростеха» в сотрудничестве с партнерами из Тайваня создать российско-китайский смартфон, который мог бы конкурировать на рынке с популярными западными и азиатскими моделями.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ-ПЕРЕВОДЧИКИ PLUSTW2 СПОСОБНЫ ПЕРЕВОДИТЬ РЕЧЬ С 21 ЯЗЫКА

В 2013 телефон даже выиграл награду на выставке CES. Несмотря на множество громких заявлений, что-то в проекте пошло не так, как планировалось. В 2019 году компания-производитель была признана банкротом.

Летающее такси

В «Сколково» показали прототип летающего такси. Проект, на который было выделено более 12 млн рублей по полуофициальным данным.

ALAKA’I РАЗРАБОТАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ АЭРОТАКСИ SKAI НА ВОДОРОДЕ ДЛЯ 5 ПАССАЖИРОВ

Несмотря на интересную и смелую задумку, пока на таком «такси» нельзя перевезти даже – кота. Да и тот будет в опасности, ведь на первых же публичных испытаниях дрон пролетел около метра, после чего «триумфально» рухнул в сугроб.